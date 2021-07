Agenda scolaire 2021-2020 – Animaux et loisirs préférés à l’honneur

C’est aux éditions Hugo & Cie que sont parus, en juin 2021, quelques agendas scolaires 2021-2022, pour les enfants, collégiens, lycéens et étudiants. Des ouvrages pour s’organiser tout au long de l’année, entre humour et bonne humeur, avec ses animaux préférés, ou encore ses loisirs adorés.

Parmi les chats, loup, Emoji, jeux vidéo, NASA, entre autres, France Net Infos a choisi de vous présenter les agendas scolaires Chevaux, Science & Vie Junior et Séan Garnier. Des ouvrages tous genres, tous styles, pour plaire à tous les élèves, marquer son identité et s’organiser tout au long de l’année. On y retrouve les classiques et indispensables mémo perso, emploi du temps, les vacances scolaires, calendrier, contacts utiles…

L’agenda scolaire Chevaux se referme avec un élastique, comme une chemise, permettant de le maintenir bien fermé. Il est pratique et beau, avec des fonds et de nombreuses photographies d’équidés. Les illustrations suivent les saisons, ainsi au mois de décembre, on peut découvrir d’adorables chevaux avec un bonnet ! Des informations sur les chevaux, poneys, des citations, des conseils, astuces, pour prendre soin des équidés, viennent compléter parfaitement l’agenda.

L’agenda scolaire Science & Vie Junior propose des informations insolites pour chaque jour de l’année. Inspiré du magazine préféré des ados, l’ouvrage est tout aussi passionnant que bien organisé, avec les indispensables et plus encore, des informations curieuses, insolites, des vrai ou faux, et pour les week-ends quelques illustrations humoristiques. Des thèmes sont à retrouver, comme les animaux fantastiques, la météo, le coin des frimeurs, la culture physique…

Enfin, l’agenda Séan Garnier, champion du monde de freestyle football, propose de suivre cet expert du foot freestyle, tout au long de l’année scolaire, pour découvrir son parcours. Entre conseils, astuces, motivations et leçons, cet agenda permettra de se performer aussi dans cette discipline incroyable. Quelques photographies de belles figures sont également à retrouver. L’ouvrage propose de suivre ce champion du monde, de l’avoir comme coéquipier tout au long de l’année, avec les conseils de Séan Garnier qui reste positif et motivé.

Pour la rentrée, les éditions Hugo & Cie proposent différents agendas scolaires, pour tous, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, différents genres, tous styles, entre passions et loisirs, humour, bonne humeur, partage de connaissances, conseils…