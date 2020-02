Au Programme du Studio Marie Bell au Théâtre du Gymnase de Paris

Le Studio Marie Bell au Théâtre du Gymnase à Paris présente une programmation forte et variée avec des pièces issues du répertoire classique mais aussi contemporain, voici en détail une présentation de ce programme :

Un Contrat, jusqu’au au 21 mars 2020, du jeudi au samedi à 20h30.

La loi du silence et le secret professionnel s’affrontent alors dans une partie d’échecs sous tension, dont l’issue incertaine n’est délivrée que dans la dernière réplique.

Un polar sur scène signé Tonino Benacquista.

Vipère au Poing, du 17 février 2020 au 28 avril 2020, les vendredis et samedis à 19h00 et les dimanches à 17h00.

Jean, dit Brasse-Bouillon, mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, une femme impitoyable et cruelle surnommée Folcoche.

Un témoignage vital et incendiaire qui dynamite les conventions traditionnelles de la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le portrait d’une famille détestable et attachante bravée par le cri de révolte d’un enfant.

Gardiennes, jusqu’au 23 février 2020, les dimanches à 15h00.

Dix portraits de femmes d’une même lignée familiale, de 1920 à nos jours, livrent leurs témoignages sur leur découverte de l’amour, la sexualité et l’enfantement.

Elles lèvent le voile, avec honnêteté et humour, sur des secrets et des actes parfois interdits. Des histoires cachées, enfouies, qui ne se disaient et ne se disent la plupart du temps qu’entre femmes.

L’Ombre, jusqu’au 27 février 2020, les mercredis à 20h30 et les jeudis à 19h00. (dates de prolongation à venir)

Une femme raconte ses 37 ans de mariage le temps de la cuisson du poulet.

Ses jours, ses nuits appartiennent à Georges, Georges et ses costumes trois pièces, Georges et sa cravate pliée en huit, Georges qui n’aime pas le bruit, Georges qui l’ennuie.

Et si la vie pouvait être autre chose, de l’autre côté de la rue, dans la petite épicerie orange… sans Georges.

Les Amants de Varsovie, jusqu’au 28 avril 2020, les lundis et mardis à 20h30.

Au travers de chansons et de récits d’amour, arpentez les ruelles de Varsovie à la découverte des secrets, passions, rires, rêves et désespoirs de ses amants…

Vous trouverez à coup sûr une pièce que vous avez envie de voir dans cette magnifique palette de propositions !

Studio Marie Bell : 38, boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris.

Téléphone: 01 42 46 79 79.

En métro : Station Bonne Nouvelle (lignes 8 ou 9)

En bus : Poissonnière – Bonne Nouvelle (lignes 20, 39 et 48)