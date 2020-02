Comment choisir un hébergeur web ?

Lors de la création d’un site web, il est indispensable de trouver un endroit où mettre votre site Web . Pour que Vos visiteurs accèdent à vos pages toujours et à tout moment. S’il s’agit de votre premier site Internet, et n’a que peu de visiteurs je vous recommande de choisir un hébergement web mutualisé c’est est la moins chère

Technique d’hébergement mutualisé

plusieurs centaines ou milliers de sites, dont le votre, partagent un même serveur ».

les capacités de stockage de RAM et de CPU de la machine physique sont dispersées entre les différents utilisateurs

Ce type d’offre est destiné aux sites à faible ou moyen trafic

Si vous avez déjà un site Internet sur un hébergement mutualisé et vous voulez l’optimiser, essayer de la migrer vers un hébergement plus puissant.

Trois solutions s’offrent à vous selon vos besoins:

L’hébergement dédié :

votre site commence à avoir du succès, avec plus de visiteurs et nécessite des fonctionnalités de paiement en ligne, d’e-commerce ou autre, vous profiter d’un serveur Web spécifique et réservé à votre entreprise. Cette solution adaptée aux sites à haut trafic.

Inconvénients

Coûts importants

Connaissances d’administration indispensables

Toutes les interventions techniques sont à votre charge et sous votre responsabilité

L’hébergement VPS (Serveur privé virtuel) :

VPS vous permet de disposer d’une machine virtuelle sur un serveur dédié et permet de bénéficier de possibilités d’évolution plus souples que dans le cas d’un hébergement dédié plus statique, avec plus d’économies sur le coût total de l’hébergement .

Cet hébergement est donc particulièrement adapté aux entreprises destinées à progresser rapidement avec des besoins amenés à se développer sur le moyen terme.

L’hébergement sur cloud : consiste à stocker les données du site sur plusieurs serveurs virtuels vous pouvez augmenter ou réduire leur nombre.

Cet hébergement s’adapte à vos besoins en temps réel en vous allouant plus ou moins de bande passante en fonction de votre trafic.

Les hébergeurs crédibles assurent

la sécurité de vos données

La possibilité de migrer vers d’autres offres

L’efficacité et la disponibilité du support

Un service 24 h/24h