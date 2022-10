Billy à l’envers – L’école des loisirs

Billy à l’envers est un album de Catharina Valckx, paru aux éditions L’école des loisirs, en septembre 2022. Un nouveau titre de la série Billy, dans lequel les jeunes lecteurs seront ravis de retrouver le petit cowboy, pour une nouvelle aventure, avec son fidèle ami.

Billy s’amuse avec Jean-Claude, son ami ver de terre. Bientôt, il remarque quelque chose d’anormal et appelle son papa. Son père sursaute et lui répond. Billy explique que son journal est à l’envers. Papa somnolait sur son rocking-chair. Le petit hamster s’approche et découvre la photo d’un cowboy dans le journal, qui n’a pas l’air très commode. Papa retourne le journal pour découvrir un article sur l’affreux Jojo, un redoutable voleur de nourriture. Le papa s’affole et explique à Billy qu’il faut prévenir tout le monde, et surtout la fouine, mamie Hyda. Billy et Jean-Claude vont donc dans la forêt prévenir mamie Hyda du danger, pendant que papa fait le tour des voisins.

L’histoire est originale et surprenante, elle plaira aux jeunes lecteurs, qui tenteront également de voir le monde à l’envers. En effet, alors que Billy et Jean-Claude vont à la rencontre de mamie Hyda, pour la prévenir qu’un voleur rôde dans le coin, ils rencontrent une petite fouine. Suzie est accrochée à une branche, la tête en bas, elle regarde le monde à l’envers… Les enfants s’amusent, mais cela reste de courte durée, car bientôt l’affreux Jojo apparaît et s’introduit dans la maison de mamie Hyda. Les enfants courageux et rusés vont entreprendre de suivre le voleur… Le récit est amusant et captivant, avec ce voleur qui rôde et que les héros décident de suivre. Le texte est simple, adapté, court et rythmé, avec les dialogues des personnages. Le dessin est simple et efficace, avec ces personnages attachants et expressifs.

Billy à l’envers est un nouvel album de Billy, collection des éditions L’école des loisirs. Une histoire surprenante et captivante, dans laquelle les enfants découvrent une drôle de façon de regarder le monde, et trouvent le courage de suivre et mettre en déroute un voleur…

