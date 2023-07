Cattier : votre allié pour votre peau grasse à imperfections

Quelle est la recette d’une peau parfaitement nette et équilibrée ? La réponse tient en quatre mots : Gel nettoyant, Lotion purifiante, Gel crème et Touch’Express. Ces quatre produits Cattier sont conçus pour travailler ensemble afin de transformer votre routine de soins de la peau en une véritable symphonie de fraîcheur et de pureté. On vous en dit un peu plus dans notre article !

Enflammez Votre Routine avec le Gel Nettoyant Purifiant Cattier – 200 ml – 7,35€

Le monde de la beauté évolue, et à chaque fois, Cattier semble être toujours un pas en avant. Pionnière de la cosmétique bio, Cattier continue de révolutionner l’industrie de la beauté avec sa gamme de produits de soins certifiés bio et végan, comme son innovant Gel nettoyant purifiant. Un produit spécialement conçu pour les peaux grasses à imperfections.

Préparez-vous pour une expérience de nettoyage rafraîchissante. Certes, le parfum de la menthe est assez présent, mais on vous promet que c’est pour la meilleure des raisons. L’odeur vivifiante de la menthe poivrée vous transporte vers un univers de pureté et de fraîcheur, vous laissant avec un sentiment de renouveau à chaque utilisation.

Ce Gel nettoyant purifiant se démarque par sa formulation unique, élaborée avec des huiles essentielles bio de tea tree, romarin et menthe poivrée. Le secret de son efficacité réside dans cette combinaison. Elle offre à votre peau un nettoyage doux mais efficace, éliminant les impuretés et l’excès de sébum sans la dessécher ni l’irriter.

L’enrichissement en aloe vera bio, reconnu pour ses vertus hydratantes et régénérantes, garantit un confort cutané optimal. Les protéines de blé, elles, nourrissent, protègent et réparent la peau, en plus de leurs propriétés adoucissantes. Après chaque utilisation, votre peau est propre, fraîche, et radieuse.

Mode d’emploi

Pour bénéficier pleinement des bienfaits de ce gel, il est recommandé de l’appliquer sur le visage humidifié, en évitant le contour des yeux. Massez doucement votre visage en faisant mousser le produit du bout des doigts, puis rincez à l’eau tiède. Et voilà !

Boostez Votre Routine avec la Lotion Purifiante Cattier – 200 ml – 5,95€

Après avoir utilisé le Gel nettoyant purifiant Cattier, prenez le relais avec la Lotion purifiante, la deuxième étape incontournable de votre routine de soins. Comme un verre d’eau fraîche pour votre peau, cette lotion bio va resserrer vos pores, tonifier et rééquilibrer votre épiderme. C’est une révolution pour les peaux grasses à imperfections !

La sensation de fraîcheur que procure la menthe poivrée bio est à nouveau à l’honneur ici, stimulant vos sens et laissant votre peau se sentir éveillée et rafraîchie. Sa formule est également enrichie en huiles essentielles de tea tree et de romarin bio, pour une purification optimale de la peau. Et oui, elle fait tout ça tout en douceur !

L’aloe vera bio continue de jouer un rôle clé, en adoucissant et en apaisant votre peau. Pendant ce temps, la glycérine d’origine végétale apporte une hydratation intense, laissant votre peau lisse et rebondie. Après utilisation, votre peau est matifiée, oxygénée et prête à respirer tout au long de la journée.

Mode d’emploi

Secouez le flacon avant chaque utilisation pour bien mélanger les ingrédients. Vaporisez la lotion sur votre visage et votre cou parfaitement nettoyés. Insistez sur la zone médiane. Enlevez l’excès à l’aide d’un coton. Utilisez cette potion magique matin et soir pour maximiser ses bienfaits.

Couronnez Votre Routine avec le Gel Crème Purifiant – 50 ml – 6,95€

Alors que votre peau est maintenant parfaitement nettoyée et tonifiée grâce au gel nettoyant et à la lotion purifiante, le moment est venu de la choyer avec le Gel crème purifiant Cattier. Ce soin bio à la texture fluide non grasse est la touche finale pour les peaux grasses à imperfections. Il offre une hydratation parfaite, matifie et rafraîchit l’épiderme pour une sensation inégalée de confort et de fraîcheur.

D’abord, il y a (toujours) la menthe poivrée bio qui rafraîchit et purifie votre peau. Puis vient la douceur de l’eau florale de fleur d’oranger bio, connue pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et adoucissantes. Ces deux ingrédients combinés sont comme une chanson pour votre peau, la laissant équilibrée et protégée des brillances.

L’aloe vera bio, cet ingrédient incontournable, fait une nouvelle fois partie de la formule, apportant ses bienfaits hydratants, adoucissants et protecteurs. Et la glycérine d’origine végétale est là pour donner un fini lisse et soyeux à votre peau.

Mode d’emploi

Appliquez ce gel crème purifiant matin et/ou soir sur l’ensemble du visage et le cou parfaitement nettoyés. Il est préférable de l’utiliser après le Gel nettoyant purifiant pour préparer votre peau à recevoir tous les bénéfices de ce soin.

Le Gel crème purifiant Cattier est le point d’orgue de votre routine de soins. Il vous laisse avec une peau douce, rafraîchie et équilibrée, prête à affronter le monde. Alors, prêt à donner à votre peau la touche finale qu’elle mérite ?

Un As du Camouflage : Le Touch’Express, votre Arme Secrète contre les Imperfections – 5ml – 6,45€

Il y a des jours où une petite imperfection décide de faire son apparition au mauvais moment. Que ce soit avant un rendez-vous important ou une sortie entre amis, ces petits désagréments cutanés peuvent affecter votre confiance en vous. Mais ne vous inquiétez pas, Cattier a la solution : le Touch’express. Ce super-héros du soin de la peau, logé dans un tube de 5 ml, est conçu pour neutraliser rapidement les imperfections et assainir votre peau.

Doté d’ingrédients puissants comme l’huile essentielle de tea tree bio, qui purifie, tonifie et adoucit, et l’huile végétale de tournesol bio, qui nourrit et hydrate, ce gel agit dès l’application en purifiant les pores obstrués et en asséchant les imperfections cutanées.

Le résultat ? Un teint frais, net et apaisé !

Pour utiliser le Touch’Express Cattier, rien de plus simple. Déposez une goutte de gel sur chaque imperfection. Massez du bout du doigt pour faire pénétrer le produit. Il est recommandé d’hydrater au préalable la peau avec le Gel crème purifiant Cattier pour préparer le terrain.

Ce gel anti-imperfections est votre arme secrète pour une peau éclatante et sans imperfections. Son format pratique vous permet de l’emporter partout avec vous et de corriger vos petites imperfections à tout moment de la journée. Alors, préparez-vous à dire adieu à ces petits tracas cutanés et à accueillir une peau nette et saine avec le Touch’Express !

En bref !

Après ce voyage à travers les secrets d’une routine de soins de la peau réussie, une chose est claire : la simplicité et la qualité sont les clés d’un teint éclatant. Le quatuor de produits Cattier – Gel nettoyant, Lotion purifiante, Gel crème, et Touch’Express – est la solution parfaite pour toutes celles et ceux en quête d’une routine de soins de la peau naturelle, efficace et respectueuse de l’environnement.

Grâce à l’expertise de Cattier, chaque produit combine des ingrédients naturels de haute qualité pour cibler précisément les besoins spécifiques de votre peau. Que vous commenciez la journée avec le nettoyage rafraîchissant du Gel nettoyant purifiant, que vous apaisiez votre peau avec la Lotion purifiante, que vous l’hydratiez avec le Gel crème, ou que vous combattiez des imperfections spécifiques avec le Touch’Express, chaque étape contribue à créer l’équilibre parfait pour une peau radieuse et saine. Le tout en plus pour un prix ridicule.

Alors, prêt à redécouvrir votre peau sous son meilleur jour ?

Shoppez vos produits sur Cattier Paris >>