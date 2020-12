Cheerz fête Noël 2020 avec une sélection incontournable !

Alors que l’année a été éprouvante pour tout le monde, Cheerz nous propose de figer nos souvenirs autour d’une sélection de Noël absolument géniale. Tirages photos, calendriers, albums personnalisés et plein d’autres produits sont à retrouver sur l’application en ligne.

Nous vous conseillons de vous dépêcher si vous souhaitez recevoir ces présents avant Noël !



La collection de Noël est toujours très sympa chez Cheerz. Cette année, de jolis décors festifs vont accompagner les boîtes cadeaux des produits que nous allons commander. Et pour que vous ayez quelques idées, nous vous conseillons l’incontournable calendrier personnalisé. Parents et grands-parents vont aimer recevoir ce cadeau et découvrir les bouilles de leurs enfants et petits-enfants. Encore plus en ce moment, dû à l’éloignement avec nos proches que nous subissons. Un cadeau simple, facile à réaliser qui risque bien d’émouvoir les gens que l’on aime.

On adore également les magnets personnalisés avec nos souvenirs. En plus du plaisir d’ouvrir le frigo, on apprécie de voir des visages rieurs, des souvenirs de famille, des dossiers également, haha ! Cela met de l’ambiance. À renouveler aussi souvent que l’on fait des photos afin de vider un peu le téléphone.

Si vous avez quelques heures devant vous, l’album à personnaliser reste l’idée de cadeau la plus émouvante. Vous pourrez raconter l’histoire de votre choix via un montage photos accompagné de vos textes. Cela peut être le récit d’un voyage, un mariage, une naissance, une rencontre. Vous pourrez feuilleter ces photos encore et encore durant de longues années. Et c’est bien plus pratique que de simples tirages photos qui ont tendance à rester dans un coin parce qu’on n’a pas le temps de s’en occuper.

Enfin, vous pourrez offrir la photo de votre choix. Celle que vous aimez plus que tout et que vous avez envie de voir chaque jour chez vous ou chez l’un de vos proches. Au programme, des cadres sous différents formats, des tableaux photos sous plexi, etc.

Alors foncez découvrir la rubrique consacrée à Noël de Cheerz ! Vous allez ajouter un soupçon de tendresse sous le sapin, des rires, des larmes parfois ; mais pour une fois cette année, cela prendra tout son sens : les souvenirs sont précieux, immortalisons-les !

Avec le code LAEMZJ profitez de -5€ sur votre commande !