Coluche est de retour – Ed. Le cherche midi

Coluche est de retour est un album de Terreur Graphique, paru aux éditions Le cherche midi, en octobre 2023. Une bande dessinée qui offre un regard sur la France d’aujourd’hui, à travers le retour de Coluche, qui va se rendre compte que les choses n’ont pas beaucoup changé depuis son départ.

Au paradis, Dieu se demande ce qui se passe encore en France. A travers différents écrans, il observe les Français se diviser, manifester, mettre le feu, s’adonner à la violence… Dieu demande à ses angelots de lui donner des chiffres et des explications ! L’un d’eux explique que le moral des ménages a encore perdu dix points… Dieu aimerait remédier à tout cela, car ce n’est pas possible de constater que les femmes détestent les hommes, que les riches méprisent les pauvres, que les pauvres haïssent les riches, que les urbains aient peur des banlieusards… Pour ce pays moralement en faillite, il veut y envoyer quelqu’un pour changer les choses ! Parmi un bel éventail des personnalités disparues, Coluche est choisi ! De son côté, lorsque Coluche apprend la nouvelle, il ne veut rien savoir et veut remonter le Café de la gare, avec ses potes !

L’album est surprenant, invitant à retrouver le fameux humoriste, qui découvre avec horreur, une France divisée et pauvre. Une critique sociale qui propose un peu d’humour, autour de ce personnage célèbre ressuscité. Tout va de guingois dans le pays. Pour y remédier Dieu décide d’y envoyer Coluche, humoriste le plus aime des Français. Le personnage se retrouve catapulté dans une France où les Gilets jaunes manifestent, où le prix de l’essence atteint 700 francs, où les manifestants se font tabasser par les CRS… Avec cet œil critique qui se tourne sur toutes les difficultés actuelles, la bande dessinée semble donner un signal d’alarme. Elle s’amuse aussi avec un humoriste qui aurait encore tant de choses à dire et à faire, malheureusement. L’ouvrage reste plaisant, entre mélancolie et humour, pour cette déambulation magique, qui offre un regard critique sur la société d’aujourd’hui en France, à travers plusieurs points sensibles.

Coluche est de retour est un album surprenant, entre critique et humour, des éditions Le cherche midi. Un ouvrage qui pose un regard sur la France d’aujourd’hui, à travers le retour de Coluche. L’humoriste préféré des Français va découvrir un pays divisé, chamboulé, en colère…

