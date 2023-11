Requins – Une histoire mordante est un grand et bel album des éditions Delachaux et Niestlé, paru fin septembre 2023. Un documentaire, de Miriam Forster et Gordy Wright, pour les jeunes lecteurs, à partir de 9 ans, qui invite à plonger à la rencontre des requins d’hier et d’aujourd’hui.

Le grand livre commence par une introduction qui rappelle que les requins parcourent les océans depuis plus de 450 millions d’années. Aussi, cela fait très, très longtemps qu’ils existent ! Les insectes, les mousses, les étoiles de mer, les champignons, entre autres, sont plus vieux que les requins. Inversement, les chiens, les humains, les baleines, les fleurs, les dinosaures, entre autres, sont plus jeunes que les requins ! Ces animaux marins restent donc parmi les plus vieux animaux du monde. Ces animaux ont survécu aux grandes extinctions, aux prédateurs et aux changements climatiques. Les requins se sont si bien adaptés qu’il existe aujourd’hui plus de cinq cents espèces différentes.

Le documentaire est fort intéressant, invitant à découvrir les requins, leur histoire et leur nature. Ainsi, le livre propose de remonter le temps, pour mesurer l’histoire de la Terre et de quelques habitants, afin de comparer. Le premier requin, le Cladoselache trouve donc des explications, pour les jeunes lecteurs. Les requins et pratiquement toutes les espèces, sont présentés dans ce beau documentaire, riche et illustré. La forme de l’animal est étudiée, tout comme la peau, les nurseries, leur nage, leur cartilage… Ces informations oscillent entre la présentation de certaines espèces incroyables, fascinantes, terrifiantes, curieuses, adorables… Pour la présentation de ces animaux marins un encadré offre l’essentiel des informations, avant de découvrir des paragraphes adaptés aux jeunes lecteurs et toujours intéressants à lire. De belles et grandes illustrations accompagnent parfaitement le documentaire.

Requins – Une histoire mordante est un grand et beau documentaire, des éditions Delachaux et Niestlé. Un ouvrage riche et intéressant qui invite à plonger à la rencontre de ces animaux marins d’hier et d’aujourd’hui, afin de découvrir la véritable histoire de ces animaux plus vieux que nous, humains !

