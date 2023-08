Comme un oiseau dans un bocal – Ed. Delcourt

Comme un oiseau dans un bocal est un récit complet de Lou Lubie, à paraître aux éditions Delcourt, en septembre 2023. Une bande dessinée didactique à la rencontre de deux êtres singuliers, deux personnes surdouées, qui vont se croiser, apprendre à se connaître…

2,2% est la part de surdoués, ou haut potentiel intellectuel (HPI), dans la population. Ce chiffre, c’est autant que de personnes rousses ! Une courbe, appelée l’échelle de Wechsler, permet de situer ces HPI, avec un QI moyen toujours situé à 100. Et cela même lorsque le QI global de la population augmente, on ajuste l’échelle pour remettre le 100 au milieu. Ainsi, le QI n’est pas vraiment une valeur absolue, et symbolise plus un rang par rapport au reste de la population. Cependant, il ne faut pas prendre Birdo pour un petit génie… Il n’est pas président de la République, ni Astrophysicien, n’a pas appris les échecs à quatre ans. Il n’a pas toujours été brillant à l’école. En fait, s’il a eu 12 au BAC, c’est que les examinateurs ont arrondi sa note… Il n’a pas de troubles, ni déficit de l’attention, il se porte bien, tout va bien !

Birdo est le narrateur de cette histoire, de ce portrait. Il débute avec la soirée où il a rencontré Raya. Elle est une fille à part et Birdo capte plein de petits détails, microexpressions… Lors d’une deuxième rencontre, ils se confient, se parlent réellement et réalisent, sans trop de surprise, qu’ils sont tous les deux HPI. La bande dessinée expose les portraits de chacun, avec leur histoire, leur vécu, leur relation, leur sensibilité, leur adaptation au monde… C’est touchant et intéressant, avec ce récit assez dense, qui offre également pas mal d’informations, pour mieux comprendre les HPI. Ces enfants précoces deviennent des adultes brillants, qui doivent toujours trouver leur place dans le monde, ce qui ne semble pas toujours facile… Le dessin est plutôt rond et simple, pour un univers graphique plaisant et immersif.

Comme un oiseau dans un bocal est un récit complet instructif et sensible, des éditions Delcourt. Un album qui présente les portraits de deux adultes HPI, qui se rencontrent, se dévoilent, entre mensonge, relation sociale, mal-être, reconnaissance, acceptation…

Lien Amazon