Comment circuler à Nice en heure de pointe

Nice figure parmi les destinations touristiques privilégiées en France. Grâce à sa position géographique stratégique, la ville reçoit de nombreux visiteurs chaque année, en saison estivale comme en hiver. Face à cette affluence, il est parfois difficile d’y circuler, notamment en période de festival. Focus sur les conseils pratiques pour se déplacer sur Nice sans difficulté.

Les heures de pointe

Si vous êtes en ville pour les vacances, vous devez impérativement programmer vos sorties en fonctions des heures de pointe. En général, la circulation est dense quelques heures avant et après les heures de bureau. Pour éviter les bouchons, il est recommandé d’éviter de rouler entre 7 à 9 heures en matinée et vers 17 à 19 heures le soir. Plusieurs manifestations culturelles sont organisées par la municipalité durant les vacances. Les embouteillages sont fréquents durant ces événements, notamment aux alentours des lieux de déroulements des festivals. Il est conseillé de prendre connaissance des heures de ces manifestations pour éviter de tourner en rond dans la ville.

Les axes noirs

Les embouteillages en sortie d’autoroutes sont inévitables en périodes de vacances. Lorsqu’on doit se rendre à proximité de ces lieux, il faut prévoir plusieurs minutes de bouchons. Les routes qui mènent aux sites touristiques comme le muséum d’histoire naturelle sont également très sollicitées. En période normale, les axes noirs sont localisés dans le vieux quartier et le centre de la métropole, à cause des affluences sur les marchés et les établissements commerciaux. Les axes à proximité des écoles sont également des points rouges en heure de pointe durant l’année scolaire. Les week-ends, les embouteillages sont localisés vers les routes qui mènent à la plage et aux centres commerciaux. Puisque les riverains adorent les instants conviviaux en terrasse, les avenus sont plutôt surpeuplés en fin de soirée les vendredis et samedis. Cliquez ici pour trouver les itinéraires à suivre pour circuler efficacement en centre-ville.

Les parkings

Se garer à Nice n’est pas une mince affaire lors des festivals. Il en est de même à proximité des zones touristiques. Lorsqu’on fait partie des visiteurs, il est recommandé d’utiliser des applications mobiles pour repérer facilement les places disponibles. Dans la plupart des cas, cette alternative ne résout aucun problème puisque la plupart des parkings affichent pleins. La solution est la réservation. Des entreprises comme Interparking, qui dispose de 4 parkings sur Nice, se sont spécialisées dans ce domaine. Ces parkings privés proposent des places que le conducteur pourra réserver en ligne avant son séjour ou quelques minutes avant ses déplacements. Les parkings privés sont implantés proches des endroits mythiques et des places fréquentés de la ville. Ils sont sécurisés et accessibles 24/24 heures. Le payement est effectué en ligne. Il n’est plus nécessaire de passer par le guichet, il suffit d’entrer le code pour ouvrir l’accès coupe-fil. Ce concept fait gagner du temps. Les accès sont illimités et le service d’assistance reste à la disposition des clients à tout moment pour les orienter.