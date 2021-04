Comment dire à vos amis et à votre famille que vous êtes une travailleuse du sexe

Dans la vie, nous aurons toujours des périodes difficiles, qui consistent à mener des conversations complexes aves nos proches et nos parents. Qu’il s’agisse du premier petit ami, avouer une bêtise, une grande décision, ou vouloir discuter son orientation sexuelle avec ses parents. Ce sont ces moments de gêne, où vous savez en avance que vos parents n’approuveront pas ce que vous avez choisi, ou décidé de faire.

Quand vous entamez des discussions complexes, certains sujets sont plus graves à traiter que d’autres. Annoncer par exemple à son entourage qu’on travaille en tant qu’ « escort », pourrait nécessiter un petit temps de réflexion avant de passer à l’acte et démarrer le sujet avec ses parents. Les services autour des « escorts » se sont beaucoup développés ces dernières années à l’exemple d’un service très spécifique « anal escort paris ». En parallèle, les préjugés concernant ce métier commencent à diminuer d’une génération à une autre, et grâce aux articles, émissions et autres sujets traités dans les médias.

Parmi les personnes avec qui vous allez partager la nouvelle, il y aura forcément une partie qui vous soutient, qui vous comprend et qui vous encourage à faire, et préférer ce que vous avez choisi comme métier et activité.

Si vous êtes donc, dans le cas d’une personne qui a déjà démarré son « activité » dans le domaine « escort », ou celui du « divertissement pour adultes », alors vous aurez besoin de ces quelques conseils que nous proposons dans cet article :

1. Evitez de parler des détails

C’est aussi simple que cela, vous pouvez être une star ou une escort girl à Paris très populaire. Quand vous décidez de partager avec vos proches, vos amis ou votre famille l’idée du métier qui vous occupe depuis des semaines ou des mois, alors vous n’avez pas besoin de rentrer dans les détails. Il est important de signaler alors, que plusieurs travailleuses de sexe, préfèrent la compagnie sans pour autant, arriver à l’acte sexuel. Vous pouvez toujours épargner vos proches, des détails concernant les services que vous proposez à votre clientèle. Il ne s’agit pas de mentir ici, mais plutôt de cacher certains détails, qui pourraient influencer leur réaction et ainsi, libérer quelques tensions inutiles.

2. Ne vous attendez pas à ce que votre déclaration soit bien interprétée

Vous pensez avoir des amis, et même certains membres de votre famille avec un état d’esprit plutôt ouvert en accueillant au style de vie, et activité que vous avez choisi de mener. Cependant, ne vous attendez pas à une réaction neutre, ou même un accueil chaleureux de leur part. C’est un peu le contraire. Vous allez faire face à des bouches ouvertes, une grande confusion et pas mal d’expressions de choc et de stupéfaction. Si c’est le cas, gardez votre calme et n’avancez pas la théorie du jugement venant de leur part. C’est sans doute, une surprise assez conséquente qui a déclenché des réactions de ce genre.

3. Donnez à vos proches le temps de digérer la situation

Il y a un type de réactions, que vous allez tôt ou tard croiser. A la première réunion, et quand vous allez annoncer la nouvelle le tempo ou l’énergie sera présente. Toute réaction, réflexion ou discussion lors de cette première conversation ne sera pas basée sur une logique ou une réflexion rationnelle. La logique viendra dans les jours qui suivent. Préparez-vous et laissez un peu de temps aux gens à qui vous avez annoncé la nouvelle pour qu’ils puissent digérer la nouvelle. Annoncer qu’on est « escort pour adulte » pourrait ne pas être une chose simple. Le premier jour, ne vous attendez pas à une réaction calme et réfléchie. Dans les jours voire même les semaines et les mois qui suivent, la vision commencera à s’éclaircir pour vous permettre, de mieux communiquer avec ces personnes.

4. Envisagez d’aborder le sujet de manière décontractée

La manière la plus logique que vous voyez, est celle de préparer le jour J. C’est parfois, une mauvaise manière qui peut aggraver la situation et vous envoyer un stress insupportable. Vous informez vos proches, vos parents et vous vous fixez un créneau pour vous réunir autour d’une table. Quand le jour arrive, vous êtes stressé, et les répliques avancées par certains, pourraient impacter la compréhension d’autres personnes. N’hésitez pas donc, de trouver des ouvertures dans des conversations afin de glisser des messages ou des opinions relatives à ce sujet. Le tout dans un calme et un environnement décontracté.

Prenez votre temps et relativisez en discutant avec un proche ou une personne qui possède un lien avec ce domaine.