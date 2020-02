Comment utiliser une batterie externe pour smartphone ?

Avec les appareils connectés qui deviennent plus présents au quotidien, le besoin de les avoir toujours chargés vient laisser place à un gadget devenu indispensable : la batterie externe. Elle permet de faire des recharges lorsque l’autonomie du smartphone est basse et que vous vous trouvez éloigné d’une prise électrique. Cependant, elle doit être elle-même rechargée avant de fournir de l’énergie à d’autres appareils (smartphones, téléphones, APN, ordinateur…). Alors, il existe quelques astuces pour bien utiliser une batterie externe de manière optimale.

Tenez compte des voyants lumineux de la batterie

L’erreur la plus commise par les détenteurs de batterie externe est de la charger souvent même sans nécessité, une pratique qui la détériore à petit feu. Généralement, la batterie comporte quatre petits voyants lumineux sur le côté qui ont pour but de prévenir de l’épuisement de l’énergie de votre batterie externe. Ne recharger la batterie que lorsqu’elle est épuisée (un seul voyant allumé)

Recharge d’une batterie externe

La méthode préconisée reste la recharge murale, car plus rapide. Prenez le câble fourni avec votre batterie, l’embout le plus large, placez-le sur le transformateur et mettez le tout dans votre prise murale. L’embout le plus petit fixez le sur votre batterie, ça y est votre batterie externe est en charge. Les voyants lumineux clignotent et vous indiquent également que votre batterie est bien en charge.

Vous pourrez également recharger avec votre ordinateur. Il suffira de fixer le câble USB-C fourni avec ; à la fois sur votre ordinateur et sur la batterie.

Le temps de recharge

Ne laissez pas votre batterie externe à la charge toute une journée, cela risquerait fortement de l’abimer, le temps préconisé pour une recharge efficace étant de 3 à 4 heures. Ne débranchez que lorsqu’elle est pleine. Pour cela, les quatre voyants lumineux doivent être au vert et ne plus clignoter. Vous êtes désormais assuré d’avoir une batterie de secours qui vous sera réellement utile.

Les bons gestes

Adoptez les bonnes habitudes pour prolonger le plus possible la durée de vie du power bank. Ceci passe par la recharge de vos appareils électronique le soir venu, la batterie externe y comprise. Ceci pour empêcher de faire jouer à la batterie d’externe un rôle qui n’est pas le sien. Elle n’est pas une prise de recharge, mais plutôt une « batterie de secours ». Rechargez bien vos appareils et vous aurez moins besoin de l’utiliser.