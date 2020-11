dBb Remond : Une collection de peluches toutes douces pour Noël

Pour ce Noël 2020, dBb Remond avait envie d’apporter un peu de tendresse à nos enfants avec une toute nouvelle collection de peluches, dont la mascotte est un petit ourson. Elles sont proposées sous plusieurs formes et tailles. FranceNetInfos avait envie de vous les présenter dans le détail, c’est parti !

Parmi les produits dBb qui nous ont séduits récemment, il y a la veilleuse Bluetooth en forme d’ourson, véritable compagnon pour les petits qui aiment danser et chanter, tout en profitant d’une lumière rassurante (voir notre article ici). La marque avait envie d’un tout nouveau compagnon en forme d’ourson à proposer aux plus petits. Avec son doux minois, son look tendance et son sourire rassurant, il saura accompagner les enfants dans toutes leurs activités : jeux, crèches, dodo, etc.

La collection se compose notamment d’un ourson en peluche tout doux, sous 2 formats différents : grand et petit. Les enfants vont adorer l’étreindre et jouer avec lui, parce qu’il est très doux. Ils vont l’adopter rapidement, c’est certain. Le même ourson est décliné sous forme d’autres modèles adaptés à de plus petits âges. On retrouve deux formes de hochets (bâton et anneau) ainsi que deux doudous. Le doudou plat qui fait aussi attache-sucette, avec ses petits pieds qui font quelques petits bruissements. Quant au doudou classique, il est doux, moelleux, assez épais, avec notamment un anneau de dentition que les bébés pourront mâchouiller pour soulager leurs petites dents.

Chez FranceNetInfos, nous avons apprécié ce nouveau look des peluches dBb qui change de ce que la marque a pu nous proposer jusqu’à maintenant. Les peluches accompagneront les petits pendant quelques années. Quant aux doudous, ils sont tellement doux que les bébés auront beaucoup de mal à s’en passer. Enfin, les hochets ont un côté ludique absolument adorable, avec notamment ce grelot qui amusera beaucoup.

Joyeux Noël avec dBb Remond !