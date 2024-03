De catastrophe en catastrophe, le tome 13 de la série Les chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en février 2024 chez HC Editions.

L’institut de recherche historique de St Mary rassemble de nombreux professionnels : Historiens, techniciens, chercheurs… Et ceux-ci cachent un lourd secret. En effet, grâce à une technologie provenant du futur, les membres de St Mary ont la capacité de plonger dans l’Histoire grâce à des capsules. Ces dernières permettent aux équipes de visiter le passé dans le but d’enquêter sur les grands mystères de l’Histoire, tout en leur offrant un espace sécurisé d’observation et de repos.

Et dans ce tome, intitulé De catastrophe en catastrophe, Madeleine Maxwell, alias Max, revient de loin. Licenciée de son poste de directrice des opérations du département d’Histoire de St Mary, elle est devenue agent de récupération, avec son acolyte Markham. En d’autres termes, elle risque de se faire arrêter à chaque instant par la Police du temps. Mais le risque en vaut la peine quand il convient d’assister à la naissance de la Magna Carta, considérée comme l’un des documents juridiques les plus importants pour le développement de la démocratie moderne.

Mais elle doit également faire face à d’autres difficultés. En effet, ces nombreux voyages dans le temps laissent des traces et son corps ne semble plus être capable de les supporter. D’autant plus qu’une urgence pointe le bout de son nez, lorsqu’elle découvre qu’une organisation secrète souhaite perturber les évènements historiques du passé afin de bouleverser le futur… Ce qui risque d’ébranler la ligne temporelle et de désorganiser le cours de l’Histoire. Bref, tout un programme !

L’attente est longue entre chaque tome de la série Les Chroniques de St Mary !

Jodi Taylor à le don de se réinventer. Chaque épisode est une épopée que l’on dévore littéralement. Max devient une chère amie qui ne cesse de nous surprendre par son humour, son cynisme et sa capacité à se retrouver dans des situations insolubles (mais avec une tasse de thé, tout va beaucoup mieux!). Vite, le tome 14 !

