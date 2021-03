Des fêtes de Pâques gourmandes avec Monbana

Monbana, chocolaterie française depuis 1934, présente une nouvelle et belle collection pour fêter Pâques en famille, entre amis et surtout dans la gourmandise. Une collection de chocolats savoureux, sous différentes formes, qui sauront plaire aux petits comme aux grands gourmands !

Depuis 1934, la chocolaterie française Monbana a su se diversifier, commençant par le chocolat en poudre et proposant aujourd’hui des collections gourmandes avec beaucoup de spécialités à découvrir et déguster. Qu’il soit à boire, chaud ou froid, à croquer, à savourer, à cuisiner ou à offrir, le chocolat Monbana est toujours aussi réconfortant et savoureux.

Pour les fêtes de Pâques, la chocolaterie présente, entre autres, un coffret composé de deux étuis de Petit Croc’, un chocolat noir framboise et un chocolat au lait gianduja. Des petites bouchées à piocher, partager et savourer, seul ou en famille, faites avec des céréales croustillantes et savoureuses. Le coffret aux motifs et couleurs printaniers est plaisant et plutôt astucieux. Les motifs floraux sont à retrouver sur tous les produits de cette collection printanière et gourmande.

Des étuis d’animaux à croquer sont également à savourer et partager. Fritures et animaux de la ferme sont donc à croquer, au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. L’étui d’assortiments de fritures suggère de croquer des petites gourmandises, poissons, coquillages et crustacés, au chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc, sélectionnés et travaillés par les maitres chocolatiers.

Pour les petits cadeaux et intentions, un échantillon de bonheur est à offrir, une tablette de chocolat au lait, avec des brisures de crêpes dentelle et recouverte de lentilles chocolatées colorées. Un plaisir savoureux et croquant, à offrir et à partager, pour les plus gourmands…

Des œufs fourrés au praliné, en sachet ou dans une boîte de six, sont à déguster et à offrir. Des recettes au chocolat praliné noisettes, enrobées de chocolat noir, chocolat au lait, chocolat au lait caramel et chocolat blanc. Des œufs fondants et savoureux, à cacher et à partager.

D’autres chocolats de Pâques, comme des moulages, des sucettes ou encore de grands coffrets printaniers sont à retrouver, pour offrir ou partager, mais surtout pour déguster et retrouver ces recettes généreuses et gourmandes, de la chocolaterie Monbana.

