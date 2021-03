La montagne invisible, le second tome, La Mémoire du monde

La Mémoire du monde est le second et dernier tome de ce diptyque particulier des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Makyo, Frédéric Richaud et Léomacs, parue en mars 2021, qui propose de suivre cette aventure hors du commun, en compagnie de Zach et Gunther.

Zacharie et Gunther se rendent au Tibet. Autour d’eux le pays est sous tension, entre les tibétains qui aimeraient leur indépendance et les chinois omniprésents et oppressants. Alors qu’ils sortent du restaurant, où Gunther lisait les dernières informations, les deux hommes sortent dans les rues, pour rejoindre leur hôtel. Mais dans les rues, une émeute se prépare entre les forces de l’ordre et des tibétains. Les deux hommes se mettent à l’abri dans des ruelles, espérant pouvoir rejoindre ainsi leur hôtel. Mais au bout d’une de ces ruelles, ils tombent sur des militaires chinois qui frappent un tibétain. Zach tente de s’interposer, Gunther essaie de le retenir, mais les choses tournent mal et les deux hommes se voient dans l’obligation de se battre. Après la bagarre, où Gunther et Zach arrivent à finalement s’en sortir, le tibétain leur montre la voie, pour retrouver leur hôtel et file avant de les remercier.

Le récit est assez bien posé, laissant l’intrigue prendre petit à petit dans cette atmosphère et ce pays chaotiques. Les deux héros sont sur la piste du père de Zach, seul chirurgien qui pourrait sauver Nina. Alors que Zach n’est habité que par la volonté de retrouver son père, Gunther se laisse captiver de plus en plus par cette légende, les évènements et cette montagne invisible. La bande dessinée est captivante, invitant donc, petit à petit, à comprendre cette étrange montagne et ses connaissances que tout le monde convoite. Des phénomènes étranges, liés à la mémoire collective, tant passée que future, va animer les héros et lever le voile sur le mythe de la montagne invisible. La lecture est plaisante, bien découpée, rythmée et plutôt divertissante. Le dessin est agréable, il se veut réaliste, avec un trait fluide et dynamique, des personnages expressifs.

La Mémoire du monde est le second et dernier tome de la série La montagne invisible, des éditions Delcourt, venant ainsi conclure cette aventure hors du commun, mettant en scène deux hommes sur le même chemin, mais pas pour la même chose…