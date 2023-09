Des maux à dire – Ed. Sarbacane

Des maux à dire est un album sensible, de Beatriz Lema, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Une bande dessinée qui présente l’enfance d’une jeune fille rythmée par les démons de sa mère. Une histoire complexe, entre maladie mentale, paranoïa, traumatisme, relation mère-fille…

Le 10 septembre 2021, maman est descendue à la plage. La femme a grimpé sur les rochers et s’est éloignée du rivage. Vera tente de rejoindre sa mère et lui demande de l’attendre. Mais la mère ne veut rien entendre et lui demande de la laisser tranquille. Elle veut se jeter là et en finir ! La femme est entrée dans l’eau, elle voulait se noyer entre les rochers. Vera est la narratrice de cette histoire, elle est née le 31 janvier 1985. Lorsqu’elle avait quatre ans, elle a fait un voyage à Porrino. C’est un de ses premiers souvenirs. Ils sont partis à deux heures de chez eux, lorsque le père a déposé femme et fille sur la route, devant une maison qui semblait inhabitée. La maman a sonné plusieurs fois avant que quelqu’un leur ouvre la porte. La petite fille avait peur de cette femme…

L’album est surprenant, sensible et touchant. Il présente l’enfance de Vera qui va découvrir sa mère atteinte d’un mystérieux mal. La femme se plaint de mal de tête, d’être harcelée par des démons… Sa maladie mentale n’est pas réellement comprise, et la femme devient abusive, suspicieuse et paranoïaque. La famille ne semble pas supporter tout ce mal-être, seule la jeune Vera reste et supporte sa mère… La bande dessinée vient dénoncer l’enfance troublée de la jeune Vera, mais aussi l’incompréhension de chacun, famille et médecin, face à une femme traumatisée. Enfermée sur elle-même, la maman n’arrive pas à se défaire de son mal. La famille ne l’aide pas, avec un mari fuyant et un grand frère absent. A bout de bras, c’est Vera qui fera tout pour sauver sa mère… Le graphisme est particulier, entre broderie et dessin aux traits fins et ronds, assez simple.

Des maux à dire est un album particulier et sensible, des éditions Sarbacane. L’enfance douloureuse d’une jeune fille qui va tout faire pour sauver sa mère d’un mal qu’elle ne comprend pas, mais qui va prendre forme, petit à petit. Une relation forte entre mère et fille reste aussi à découvrir, dans cet album touchant.

