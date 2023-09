Les 5 Terres – Tomber vraiment

Tomber vraiment est le onzième tome de la saga anthropomorphique Les 5 Terres, des éditions Delcourt, paru en fin août 2023. Une bande dessinée de Lewelyn et Jérôme Lereculey, offre une nouvelle fois un scénario bien posé et maîtrisé, qui présente les destins de plusieurs personnages.

Kauri tente d’expliquer à Otsue, que Teruo a été capturé. Otsue pense qu’il les aurait déjà retrouvés, ou ils l’auraient vu ou entendu. Elle pense aussi que le peuple de Kauri est surement en train de l’interroger. Mais, Kauri l’interrompt rapidement, il explique que son peuple ne fait pas de prisonnier. En effet, les âmes étrangères sont supprimées. Otsue continue de penser que Teruo aurait pu s’échapper. Kauri rappelle qu’il a entendu les arcs et qu’ils ont parlés ! Il faut se rendre à l’évidence, Teruo est mort. Otsue fond en larmes dans les bras de Kauri, qui explique qu’il s’en veut. Otsue affirme qu’il faut aller le chercher… Loin de là, à Alysandra, le clan du Sistre dit au revoir à deux autres de leurs membres. Alissa écoute les conseils du médecin qui explique comment appliquer le cataplasme pour éviter que sa plaie de suinter.

Le récit reste, une nouvelle fois maîtrisé et captivant. En effet, les destins des différents personnages s’écrivent, dans cette bande dessinée fabuleuse et haletante. Otsue aidée de Kauri, tente de retrouver le chemin d’Alysandra, malgré la jungle hostile et le terrible périple. Le clan du Sistre, qui a subi une nouvelle défaite et perdu des membres, tente toujours de se remettre sur pied. Shin, de son côté, avec ses méthodes bien à lui, essaie de retrouver les assassins de son témoin. Thori, quant à elle, veut toujours gagner de l’argent. Pour tenter de sauver son fils malade, elle se mettra dans une situation bien délicate… Ainsi, l’on découvre aussi que les destins de chacun et chacune s’entremêlent quelquefois, pour le meilleur et surtout pour le pire. Le dessin reste également captivant, avec un trait fluide et vif, un joli travail, tant pour les personnages que pour les décors.

Tomber vraiment est le onzième tome de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Un bel album, qui offre son lot de révélations, mais surtout de combat, pour chacun des personnages qui tentent de vivre, de survivre, de sauver, de comprendre, de faire sa place…

