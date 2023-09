Contes impatients d’être vécus, signé Henri Gougaud

Henri Gougaud nous propose son nouvel ouvrage intitulé Contes impatients d’être vécus, paru en avril 2023 aux Editions Albin Michel.

Le conte stimule l’éveil, la créativité et l’imaginaire. Cet outil intemporel est utilisé dans toutes les cultures. Il permet de rêver mais également d’expliquer le monde par le biais du fantastique, tout en créant un véritable patrimoine universel.

Et dans Contes impatients d’être vécus, on s’évade tout simplement vers soi, en rencontrant l’autre. Ces contes philosophiques prenant racine dans chaque continent nous font voyager entre réel et imaginaire. Ils laissent leurs empreintes, nous touchent et ne manquent jamais de nous séduire. Un recueil noble et intense, qui élève et enseigne.

Henri Gougaud a rassemblé dans un seul ouvrage 84 contes pour voyager à travers soi et à travers l’Autre.

Grâce à ce recueil, on se laisse emporter par la douceur et la poésie des textes. De nombreux thèmes sont traités. Et on peine à fermer ce livre. On oscille entre l’envie de continuer à lire et de garder de l’imprévisible pour plus tard. Contes impatients d’être vécus est un petit bijou qui se lit avec délice, qui se murmure avec douceur. A lire impatiemment !

