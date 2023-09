J’apprends l’heure avec Sami et Julie – Dès 6 ans

« J’apprends l’heure avec Sami et Julie » est une pépite à découvrir aux Éditions Hachette Éducation. Enfin une méthode digne de ce nom pour apprendre l’heure à nos enfants de façon ludique ! Sous forme d’ardoise effaçable, avec en prime une horloge intégrée, ils seront ravis de se laisser guider.

« J’apprends l’heure avec Sami et Julie » : Un jeu d’enfants !

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, apprendre l’heure demande un minimum de méthodologie. C’est d’ailleurs pour cela que nous aimons tout particulièrement les ouvrages proposés par Hachette Éducation. Ils sont d’un grand support pour les parents qui manquent parfois d’idées d’apprentissages ludiques. D’ailleurs, l’auteur – Pierre Diény, Directeur d’école élémentaire – n’a pas oublié de glisser un livret explicatif aux adultes, afin de les guider, tout simplement.

L’idée de présenter cela sous forme d’ardoise effaçable est judicieuse, car les enfants vont se plonger dans le vif du sujet. Raconté de façon chronologique, ils vont suivre bien volontiers Sami et Julie durant toute la journée. Ils vont d’abord apprendre « L’aiguille des heures » durant 2 chapitres, « Les heures du matin et du soir », « L’aiguille des minutes », « Lire l’heure avec les 2 aiguilles », « Lire les derniers et les quarts » et enfin « Les moins ». Soit, une méthode complète, riche en informations essentielles, afin qu’ils puissent apprendre à lire l’heure à leur rythme. Les mises en situation sont parlantes, ils vont s’identifier facilement et se repérer dans le temps. Cerise sur le gâteau, ils pourront manipuler l’horloge centrale encore et encore, et s’entraîner ainsi à lire l’heure.

« J’apprends l’heure avec Sami et Julie » regorge d’exercices pour qu’ils puissent s’entraîner encore et encore. Et bien sûr, de nombreux conseils sont prodigués, essentiels pour un apprentissage serein de l’heure.