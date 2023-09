J’apprends à lire – Méthode de lecture 100 % syllabique

Publié aux Éditions Hachette Éducation, « J’apprends à lire » va s’imposer comme un indispensable de la vie scolaire des enfants dès l’âge de 5 ans. Et c’est accompagnés d’une orthophoniste et d’un professeur des écoles, qu’ils vont découvrir la méthode phonémique et syllabique de l’apprentissage de la lecture.

« J’entends, je vois, j’articule, je mémorise »

Dans « J’apprends à lire », les enfants vont apprendre les bases de la lecture à la maison. Comme pour chaque livre de cette collection, tout y est ! La démarche est simple, fluide également. L’esthétisme est suffisamment attrayant pour qu’ils aient envie de plonger au cœur de l’ouvrage. Quant au contenu, il est riche, détaillé et illustré avec soin. Il y a aussi de nombreux exercices qui permettent une interaction privilégiée avec l’adulte.

G. Flahault-Lamorère et A. Cecconello proposent donc aux enfants de découvrir une méthode d’apprentissage de la lecture 100 % syllabique. Soit, leur permettre d’acquérir les sons de la langue française. Et pour ce faire, chaque page est dédiée au son d’une lettre en particulier. Il y a aussi des encarts en gros plan de la bouche d’un enfant en train de prononcer la dite lettre pour que ce soit parlant visuellement. Le côté ludique répond présent également, avec l’insertion d’images de Sami et Julie en action, qui les aideront à retenir le son en question. Vient alors l’observation, la lecture, avec la présence de pages de révision et des conseils avisés et méthodiques. Enfin, en toute fin de livre, les enfants retrouveront une dizaine de pages soulignant des confusions phonétiques.

« Méthode de lecture – Sami et Julie » est un ouvrage complet qui permet un apprentissage serein de la lecture, enseignée par des gens du métier. Les enfants n’auront qu’à se laisser guider et faire appel à leur mémorisation pour commencer à lire.