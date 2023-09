Nous vivons dans une époque où le recyclage est devenu une priorité, et ce n’est pas seulement une question d’écologie, c’est aussi une question de créativité. Les éditions Usborne nous offre une petite pépite qui va ravir les enfants avec “Que faire avec une boite en carton ?” de James Maclaine. Je ne sais pas qui de votre (vos) enfant(s) ou vous allez le plus adorer créer avec des cartons ! Préparez vous à vous amuser !

Qui aurait cru que ces boîtes en carton que nous avons tous chez nous pourraient être transformées en tant d’objets et d’aventures ? Ce livre n’est pas simplement un guide, c’est un trésor, un bijou qui change notre vision du monde qui nous entoure. Un carton abandonné n’est plus un déchet, mais une matière première pleine de promesses.

Chaque page du livre offre aux enfants une opportunité d’apprendre tout en s’amusant. Voulez-vous savoir comment le système solaire fonctionne ? Construisez-en une maquette en 3D ! Curieux de savoir comment les ponts tiennent ? Construisez-en un et testez-le ! L’apprentissage par la pratique n’a jamais été aussi fun.

“Que faire avec une boîte en carton?” : Un voyage créatif au cœur du recyclage

Du système solaire en 3D aux cibles pour tester votre précision, chaque page est une aventure attendue. Apprenez comment un simple couvercle de boîte à chaussures se transforme en œuvre d’art ou comment renforcer un carton pour le transformer en un siège improvisé. Imaginez un monde où votre vieux carton devient une galaxie lointaine, où les boîtes que vous alliez jeter deviennent des villages animés, des montres terrifiants ou même… des bijoux étincelants !

Ce n’est pas seulement pour les enfants. “Que faire avec une boîte en carton?” est un appel à tous. Que vous ayez 7 ou 70 ans, la magie du recyclage créatif vous captivera. Imaginez offrir à vos enfants une activité qui les éloigne des écrans, les fait rire et apprendre, tout en leur apprenant l’importance du recyclage.

“Que faire avec une boîte en carton?” n’est pas seulement un livre, c’est une révolution dans la façon dont nous percevons les déchets, l’art et la créativité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une boîte en carton traîner, vous saurez que c’est le début d’une nouvelle aventure. Commandez votre exemplaire aujourd’hui et embarquez dans ce voyage de découverte, d’apprentissage et d’amusement.

