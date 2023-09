Ivo a mis les voiles – Ed. Sarbacane

Ivo a mis les voiles est un album de Nicolaï Pinheiro, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Une bande dessinée qui présente un road trip particulier, d’un homme sur les traces d’un parent disparu, de son dernier périple, qui semble se chercher.

1989, à Rio de Janeiro, un homme reste allongé dans son lit. Il a les yeux grands ouverts, il ne semble pas trouver le sommeil. Il se lève et va fumer une cigarette à sa fenêtre. Ivo est mort quelque part au Brésil… Quelques mois plus tôt, un homme, d’un certain âge, s’arrête au bar Sénégal. Dehors le tonnerre gronde. Le barman fait la réflexion que ça va tomber d’une minute à l’autre. Puis, il demande à l’homme qui vient de rentrer, ce qu’il lui faut. De l’autre côté du bar, un homme et une jeune femme discutent. Ils ne semblent d’accord sur un sujet… Ailleurs, l’homme qui ne trouvait pas le sommeil, recherche, auprès de sa mère, le certificat de décès d’Ivo. Il se voit interpellé par quelques informations et note qu’une carte postale avait été envoyée de Porto Seguro. L’homme décide de faire le dernier périple d’Ivo…

Le récit oscille efficacement entre le voyage d’Ivo et le road trip de Pedro, qui tente de suivre ses traces. Des indices, des rencontres, des témoignages qui vont amener le jeune homme à faire un grand voyage du sud vers le nord, en longeant la côte. L’amitié et l’amour s’invitent aussi au voyage qui présente une philosophie de la vie. Un voyage différent, pour les deux hommes, mais avec des relations, des témoignages touchants, pour une vie particulière, sur la route, faite de gentillesse et d’entraide. La bande dessinée est touchante, avec ce besoin viscéral de Pedro, de retrouver les dernières traces d’Ivo, qui semble être une personne importante pour lui. Le récit est assez dense, mais plutôt bien découpé et captivant, malgré tout. Le dessin reste assez simple, avec un choix de couleurs plutôt flamboyant et chaleureux.

Ivo a mis les voiles est un road trip touchant, des éditions Sarbacane. Un album qui oscille entre le voyage de l’un et de l’autre, qui reste sur les traces d’un être disparu, afin de mieux le comprendre, de le connaître et de l’approcher… Un voyage pour un dernier au revoir, faire le deuil…

Lien Amazon