Emballage des liqueurs: entre luxe et tradition

Lorsqu’il s’agit de produits de luxe, la qualité de l’offre est essentielle. Il est vrai, cependant, que lorsqu’on choisit l’un de ces produits, on achète aussi en évaluant son apparence ; en ce qui concerne les liqueurs et les spiritueux, la bouteille, l’étiquette et l’aspect de l’ensemble sont tout aussi importants que la qualité. Les entreprises qui produisent et vendent des spiritueux et des liqueurs procèdent à une analyse minutieuse avant de concevoir l’emballage, qui doit alors présenter un certain nombre de caractéristiques importantes.

La bouteille en verre

Ceux qui doivent embouteiller une liqueur ont tendance à choisir le verre, qui est le matériau de prédilection pour ce type de produit. Robuste et résistant, il offre également la possibilité d’être moulé dans différentes formes pour garantir l’aspect adéquat de toute liqueur. Vetroelite Producteur de Verre Design propose des bouteilles pour toutes sortes de spiritueux, s’adaptant aux besoins de chaque client. La gamme va des formes classiques, simples et linéaires aux bouteilles plus ornées et originales, de sorte que chaque producteur de spiritueux et de liqueurs puisse trouver la bouteille parfaite, celle qui encapsule et manifeste l’identité spécifique de son produit. La bouteille est en effet l’emballage, mais c’est aussi ce que le client voit comme le premier élément d’une liqueur.

Linéaire ou particulière

Le choix de l’emballage d’un produit est toujours lié à l’identité du produit lui-même, à son histoire, ainsi qu’au type de client auquel il s’adresse. Il englobe également des exigences techniques, qui dépendent en partie de la législation locale, mais aussi la nécessité d’attirer le client et de manifester au premier coup d’œil le caractère du produit à l’intérieur de la bouteille. Chaque entreprise agit selon sa stratégie, en tenant compte des produits qu’elle propose, mais aussi du message qu’elle veut transmettre à son segment de marché. C’est pourquoi les types de bouteilles utilisées aujourd’hui pour les spiritueux sont aussi variés que possible, tant en ce qui concerne la forme et la couleur du verre que la disposition des éléments d’emballage secondaires, tels qu’une étiquette ou une boîte extérieure. Pour une entreprise qui doit embouteiller ses produits, il est évident qu’il est très important de trouver un partenaire d’emballage qui puisse répondre parfaitement à ses exigences. Pour cette raison, il est important de consulter des experts du secteur qui peuvent aider à choisir la meilleure bouteille, en tenant compte de la réglementation en vigueur et des règles à respecter lors de la production.

Une question de couleurs

Ceux qui produisent des bouteilles de qualité supérieure les proposent également en différentes couleurs ; il est assez facile, mais parfois coûteux, de colorer le verre en masse, ainsi que de produire des bouteilles avec des éléments de couleur contrastée. La couleur de la bouteille d’une liqueur ou d’un distillat répond également à des exigences concernant le liquide qu’elle contient. En effet, rappelons que certains spiritueux craignent la lumière directe du soleil, comme c’est le cas pour d’autres aliments ; adopter un emballage qui évite le passage de la lumière du soleil permet d’augmenter la durée de conservation du produit : s’il s’agit d’une liqueur ou d’un distillat particulièrement coûteux, il est évident que cet élément devient encore plus important.