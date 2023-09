Imaginez votre meilleure année scolaire avec les offres exceptionnelles de Pixlr

Les écoles et les étudiants évoluent constamment et, à l’ère du numérique, il est plus important que jamais que les outils pédagogiques suivent le rythme. En mettant l’accent sur ses capacités d’IA, Pixlr se positionne non seulement comme une ressource puissante pour aujourd’hui, mais aussi comme une plate-forme prête pour l’avenir.

Cet article explorera en quoi la campagne de rentrée scolaire de Pixlr est bien plus que de simples ventes saisonnières. C’est une invitation aux étudiants et aux enseignants à adopter une approche moderne et avant-gardiste de l’apprentissage et de l’enseignement, armés des meilleures ressources disponibles. Elle présentera des applications concrètes des fonctionnalités de Pixlr, intégrées à ses capacités d’IA, soulignant comment cette campagne fusionne de manière transparente le sentiment traditionnel de la rentrée scolaire avec l’enthousiasme de la technologie de pointe.

Alors que les étudiants et les enseignants se préparent pour la rentrée scolaire, Pixlr propose une promotion spéciale de rentrée scolaire pour les aider à aborder le nouveau trimestre grâce à la puissance de l’IA. Cet article met en lumière la campagne de rentrée scolaire de Pixlr, en montrant comment les étudiants et les enseignants peuvent tirer le meilleur parti des outils avancés basés sur l’IA de Pixlr pour créer un contenu visuel convaincant pour activités académiques et parascolaires.

L’innovation au service de la pratique

Dans le domaine de l’éducation, Pixlr rationalise les présentations en classe, en améliorant l’engagement avec des visuels captivants. Les enseignants peuvent facilement affiner les images et créer des designs et des animations, rendant les cours plus agréables et accessibles. Les fonctions en un clic et l’interface conviviale de Pixlr font gagner du temps aux enseignants dans la préparation du contenu.

Pour les devoirs, Pixlr favorise l’apprentissage interactif en encourageant la créativité. Des tâches telles que l’édition de photos historiques et la conception d’infographies augmentent la participation active des étudiants. Les éducateurs peuvent créer des tâches diverses, répondant à diverses préférences d’apprentissage et favorisant la pensée critique.

Dans les projets, Pixlr facilite un apprentissage dynamique et collaboratif. Les étudiants collaborent sur l’édition d’images, les présentations multimédias et les tâches pratiques, acquérant ainsi de précieuses compétences numériques recherchées sur le marché du travail actuel. Les outils de Pixlr permettent aux étudiants de s’exprimer de manière créative, ajoutant ainsi de la profondeur et de l’enthousiasme à leurs projets.

Renforcer la créativité

Pixlr est un outil polyvalent qui permet aux étudiants de se développer s’épanouir sur le plan personnel et académique. Il encourage les étudiants à libérer leur créativité dans l’éducation en fournissant une plate-forme d’exploration artistique. De la création d’art numérique à la retouche photo, Pixlr est devenu un terrain de jeu créatif.

Pixlr améliore la qualité du travail des étudiants en améliorant les devoirs et les projets avec des éléments visuellement attrayants et informatifs. Il ajoute une touche professionnelle, améliorant ainsi la qualité globale des créations visuelles. En bref, Pixlr peut aider les étudiants férus de technologie à renforcer leur expression personnelle et leur excellence académique.

Ressource pour les éducateurs

Pixlr est une ressource précieuse pour les enseignants, améliorant l’expérience d’apprentissage grâce à la narration visuelle. Il permet aux enseignants de créer des récits captivants, améliorant ainsi la compréhension et la mémorisation. En intégrant Pixlr, les étudiants participent activement à des cours interactifs, approfondissant leur compréhension et perfectionnant leur esprit critique.

De plus, Pixlr propose actuellement une promotion spéciale de rentrée scolaire pour les éducateurs. Vous avez donc une grande chance d’obtenir une réduction de 40 %. Cette offre prendra fin le 11 septembre 2023. Utilisez le code promotionnel 40B2S23 pour améliorer votre expérience d’enseignement grâce aux outils avancés de Pixlr et économiser gros. De plus, si vous êtes déjà un utilisateur Pixlr Plus, vous avez toujours la possibilité de bénéficier des abonnements Pixlr Premium et Pixlr Team à des prix réduits.

Un apprentissage tourné vers l’avenir

Pixlr ouvre la voie en matière d’éducation moderne avec ses outils alimentés par l’IA, évoluant pour répondre aux exigences d’un paysage éducatif en pleine mutation. Ces outils simplifient les tâches complexes, permettant aux étudiants et aux enseignants de créer sans effort des visuels de qualité professionnelle.

Pour les étudiants, Pixlr offre de précieuses compétences numériques, les préparant à un avenir axé sur la technologie. Les enseignants bénéficient de flux de travail rationalisés et de matériel pédagogique attrayant, améliorant ainsi la qualité globale de l’éducation. L’engagement de Pixlr envers l’IA garantit qu’elle reste à l’avant-garde de l’apprentissage prêt pour l’avenir.

Conclusion

Pixlr est un excellent outil qui permet aux enseignants et aux étudiants de disposer d’outils basés sur l’IA. Avec une réduction de 40 % pour une durée limitée en utilisant le code promotionnel 40B2S23, c’est l’occasion idéale d’améliorer les expériences d’enseignement et d’apprentissage. Que vous soyez un utilisateur PLUS cherchant à mettre à niveau ou un nouveau venu découvrant la valeur de Pixlr, cette offre garantit une approche éducative tournée vers l’avenir. Ne manquez pas l’occasion d’élever votre parcours académique et de profiter des possibilités de Pixlr.