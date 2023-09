Parmi les livres qui nous ont marqué dans la collection « Mes premières découvertes », il y a « Volcans » qui se distingue par sa thématique originale. Les enfants vont se laisser guider par les volets à soulever, à la découverte de l’histoire des volcans et autres curiosités.

« Volcans – Un volcan est-il une montagne ? »

Le livre « Volcans » se présente sous un format cartonné, facile à manipuler. Il a cette particularité d’être riche en informations. En effet, les explications sont nombreuses et détaillées. Quant aux illustrations, elles ne manquent pas. Et c’est justement ce qui fait le succès de ces livres, puisque le lecteur pourra prendre le temps de commenter ce qu’il observe. L’idée d’ajouter plus de 40 volets va permettre d’attiser sa curiosité. Il sera donc dans une lecture active avec ses parents qui en profiteront également.

« Les volcans ont-ils tous la même forme ? « Quelle est la différence entre un volcan et une montagne ? », « Pourquoi le ciel peut devenir sombre lors d’une éruption ? », « A quoi sert la pierre de lave ? », « Qu’est-ce qu’un geyser ? », « Les volcans ont-ils tué les dinosaures ? ». Sans oublier de noter que « Près des volcans on trouve des sources chaudes où se baigner », que « l’Etna, en Italie est un volcan actif des Philippines », etc.

Raconté par Sophie Bordet-Petillon et illustré par Aurélie Verdon, le duo partage donc des informations essentielles à retenir sur la thématique des volcans. Des anecdotes également, des questions/réponses qui permettent d’en apprendre encore plus. Les images sont agréables à regarder, l’univers de l’illustratrice nous embarque au cœur d’une nature brute et resplendissante.

L’album nous a d’abord surpris par sa richesse, nous ne pensions pas qu’il y avait tant à dire sur les volcans. Les enfants seront ravis d’observer, d’analyser et de participer à l’histoire des volcans.

« Volcans » est disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse ou sur Amazon.