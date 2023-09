Les Chatvaliers reviennent dans un nouvel album, Contre les ratons baveurs, paru aux éditions Gründ, en août 2023. Un ouvrage de Charles Falque-Pierrotin et Oriana Berthomieu, qui présente une nouvelle aventure, pleine d’humour, pour les valeureux Chatvaliers.

Comme tous les chamedis, jour qui correspond au sixième de la semaine, la reine et le roi de Grrretagne, reçoivent les chatbitants. Les souverains viennent ainsi répondre aux demandes du peuple. Mais ils sont surpris, lorsqu’ils voient arriver devant eux, non pas un chat, mais une ratonne ! Ratatine, cheffe des ratons baveurs, se présente et exige qu’on lui remette Excalibur. Grrrenièvre répond aussitôt que ce sont là de mauvaises manières. Excalibur est un cadeau qu’elle a fait au roi et personne d’autre que lui ne peut s’en servir… Ratatine menace et affirme que s’ils refusent, ils attaqueront leur château jusqu’à obtenir ce qu’ils désirent…

Chartur se moque et congédie Ratatine. Mais quelques jours plus tard, les ratons baveurs commencent leur offensive, avec des pelotes de laine ! L’album est une nouvelle fois plein de surprise et plein d’humour ! Les personnages ayant chacun leur caractère et leur caractéristique, ils se montrent complémentaires, pour tenter de faire face aux envahisseurs. Le récit est très bien développé et posé, transportant les jeunes lecteurs dans cette folle aventure, aux différentes références. L’album est original et continue de présenter les Chatvaliers, et leurs souverains. Il est plaisant de retrouver ces personnages amusants et attachants, qui vont voir leur quotidien bousculer, avec leurs voisins, les ratons baveurs. Le dessin reste dynamique et amusant, avec un trait fin, fluide et assez travaillé.

Les Chatvaliers contre les ratons baveurs est un album jeunesse plein d’humour, des éditions Gründ. Un livre dans lequel on retrouve, avec plaisir ces formidables guerriers, avec leurs souverains, qui vont devoir faire faire à une curieuse menace…

