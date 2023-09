La forêt du temps – Le voyage vers le sud

Le voyage vers le sud est le troisième tome de la série jeunesse La forêt du temps, des éditions Le Lombard, paru fin août 2023. Un album, de Tristan Roulot et Mateo Guerrero, captivant et intrigant, qui semble se répéter, mais tout cela est voulu et offre aussi quelques réponses, ainsi qu’une belle aventure.

Dans son repaire, le Vénérable semble désespéré. Il est à genoux, par terre, devant la pierre qui s’est brisée. Il ne peut croire que tout soit perdu… Derrière lui, Miléva accourt. Elle explique qu’il est arrivé quelque chose de grave ! Dehors, Max est à terre, les enfants autour de lui. Ils se demandent si Max est mort. Le Vénérable demande ce qui s’est passé, avant de vérifier le poult du garçon et de rassurer tout le monde. Un enfant ramasse une drôle tête d’oiseau mécanique… Ailleurs, cachés, Théo et Léo ont peur de se faire engueuler ! Et les deux garçons vont vite se faire rattraper, car quelqu’un les appelle déjà. Ils sont obligés de sortir et de s’expliquer devant tout le monde. Le Vénérable demande la vérité, tandis que Léo affirme qu’ils voulaient juste faire une blague, avec leur oiseautomate…

Le récit est curieux, il semble répéter des scènes déjà perçues dans le premier tome ! Mais tout cela est normal, puisque le temps se joue des enfants et du village. Malgré ses répétitions, qui n’en sont pas vraiment, si les lecteurs prêtent un œil attentionné, offrent aussi une belle dynamique à la lecture et quelques révélations. Les jeunes héros partent du village, une nouvelle fois, pour tenter de retrouver la voleuse du fragment de la pierre. La bande dessinée reste bien découpée, avec le récit qui oscille entre le voyage de quatre héros et ce qui se trame au village. Le mystère autour du Vénérable se dissout un peu plus, offrant une nouvelle dynamique à l’aventure fantastique. Le dessin reste très agréable, avec un trait fluide et vif. Les personnages sont expressifs, les décors travaillés et l’univers beau et coloré.

Le voyage vers le sud est le troisième tome de la série jeunesse La forêt du temps, des éditions Le Lombard. Un récit fantastique, bien mené et découpé, qui offre une aventure incroyable, présentant des personnages charismatiques et un univers énigmatique.

