Je suis en CP – La nouvelle gamme parascolaire des éditions Flammarion

La collection Je suis en CP se complète avec une gamme de cahiers d’apprentissage, pour mieux apprendre grâce aux neurosciences. Les Cahier de lecture, Cahier de calcul et Cahier d’écriture sont à découvrir aux éditions Flammarion, parus ce mois de janvier 2020.

Les trois cahiers débutent avec une photo de classe de CP, afin de retrouver tous les héros de la série. Puis ce sont quelques explications qui viennent éclairer les parents, sur la façon d’utiliser les cahiers afin que les enfants puissent apprendre à raisonner, lire et écrire, au fur et à mesure. Les indications sont simples, bien détaillées, afin que chacun puisse s’y retrouver facilement et rapidement.

Le cahier de lecture propose 64 pages d’activités et exercices variés, ainsi que de bilan, pour vérifier les acquis des enfants. Les bambins vont pouvoir faire une découverte auditive des sons qui composent un mot, pour repérer l’ordre, repérer les lettres, composer et lire des mots, avec l’aide d’activités diverses et adaptées, évolutives.

Le cahier d’écriture invite les enfants à apprendre à tracer les 26 lettres de l’alphabet en écriture cursive, en fonction du geste à effectuer. Tout est pratique pour les bambins, avec des lignes de couleurs, des repères marqués et des répétitions, afin d’apprendre progressivement, selon le rythme de chacun. Les activités sont variées et régulières, pour mémoriser le graphisme de chacune des 26 lettres de l’alphabet.

Le cahier de calcul suggère aux enfants d’entrer dans le calcul de manière active, progressive et rassurante, avec 64 pages d’activités variées et des bilans, pour vérifier les acquis. Pour cela, les bambins vont découvrir les chiffres par leur tracé, apprendre à les lire, pour ensuite les classer, regrouper, dénombrer, avec l’aide de divers exercices, qui offrent une approche intégrée dans les nouveaux programmes scolaires, pour ne pas déstabiliser les jeunes élèves.

Les cahiers sont ludiques, colorés, très plaisants, avec les héros de la série à retrouver et à suivre, pour réussir les activités et exercices suggérés, afin d’apprendre progressivement. Des apprentissages doux, avec l’aide de la pédagogie Montessori, qui vont aider les enfants à ancrer ces connaissances et à mieux les mémoriser.