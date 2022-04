Je trace, j’efface – Mes premiers dessins

La collection Je trace, j’efface, des éditions Usborne, se complète avec ce titre, Mes premiers dessins, paru en février 2022. Un cahier souple qui propose aux jeunes enfants, à partir de 3 ans, de s’amuser tout en s’entraînant à maîtriser le crayon et le graphisme.

Le cahier souple est accompagné d’un feutre noir d’encre effaçable. Il propose d’encourager les enfants à repasser sur les pointillés et de faire d’autres dessins libres. Les bambins pourront s’entraîner à dessiner et à maîtriser le crayon, et cela à vitam aeternam, avec l’aide du feutre et des pages effaçables. Quelques instructions et notes sont ainsi à retrouver au début de l’ouvrage, pour les parents, qui accompagneront les enfants, dans cet apprentissage et cette activité. Dès la page de garde, les bambins vont pouvoir tracer le contour de la glace d’un chat et ajouter des motifs sur une serviette de plage. Des animaux adorables donnent des instructions aux enfants, afin de les guider.

Ainsi, au fil des pages, les jeunes enfants sont invités, par d’adorables animaux, à compléter des dessins, créer des motifs et repasser sur des pointillés. Une première approche du graphisme, en créant des lignes, des courbes, des ronds, des vagues, des boucles… La découverte et l’apprentissage passent également par le fait de tenir le crayon, pour pouvoir dessiner. Les instructions sont simples, progressives et adaptées aux jeunes créateurs. Des thèmes différents sont à découvrir, pour une découverte complète. Les enfants seront plus ou moins inspirés selon l’humeur, les envies, avec la ferme, le ciel et les avions, les animaux, les petites bêtes, la ville… A la fin du livre souple, une page qui se déplie suggère aux enfants de dessiner librement. Sur ce rabat, des conseils, astuces et autres remarques pertinentes, à l’attention des parents, sont à retrouver.

Mes premiers dessins est un nouveau titre de la collection Je trace, j’efface, des éditions Usborne. Un livre souple pratique à emporter partout, avec une feutre noir effaçable, pour apprendre à tenir un crayon, mais aussi le graphisme, et tout cela à l’infini !

Je trace j’efface aux éditions Usborne