Klek Entòs : “Oserez-vous ?”

Son nom vous dit quelque chose. Klek Entòs a été finaliste de “La France a un incroyable talent” en 2020. Tel un boogeyman qui hante nos souvenirs, son premier spectacle était attendu avec une horrible impatience. Et soudain des affiches sont apparues. Une invitation lancée à la vue de tous : “Oserez-vous ?”

David Stone a créé un personnage fascinant : le Freddy Krueger de la magie. “Oserez-vous” est une expérience sensorielle unique. On se laisse envoûter par cette voix déformée qui nous confronte à nos peurs enfantines.

“Avant de commencer, levez la main tous ceux qui ne veulent pas monter sur scène ce soir ?” A l’exception d’une personne, tous les spectateurs sont restés figés. Sur scène, les participants ont le visage crispé. Chaque tour de magie est une histoire qui fait écho à une croyance, une légende, un mystère.. Et au fur à mesure le doute s’intensifie. La crainte que cela tourne mal. Les rires nerveux se propagent. Les silences de plus en plus pesants. Les applaudissements sont une délivrance devant une telle maîtrise de la narration.

David Stone dépoussière la magie en un spectacle immersif. Derrière cette atmosphère macabre, l’imagerie reste poétique et ludique. Klek Entòs aime nous faire peur. Ce n’est pas un monstre. C’est un prestidigitateur qui se joue de la psyché humaine. Un grand enfant devenu le prince des illusions.

D’habitude on craint les croquemitaines. En sortie de théâtre, il y a une possibilité que vous croisiez Klek Entòs. Vous n’aurez pas envie de fuir, mais plutôt de lui serrer la main. Car David Stone est un incroyable passeur d’histoires aussi terrifiantes que spectaculaires.

Klek Entòs – Oserez-vous ?

au Théâtre du Palais des Glaces