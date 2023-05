L’affrontement final est proche dans le monde des douze. Et c’est avec leur six Dofus, qu’Arty et ses amis se préparent pour le combat avec l’armée du grand Cornu Mollu.

Avant-dernier tome de cette série médiéval fantastique d’anthologie qui va vous décoller les mirettes !! À retrouver aux éditions Ankama, en attendant la sortie du tout dernier tome ! (+12)

Le décor :

Le kolizéum…

Le vendeur de « cracrahuètes » s’égosille en passant dans les tribunes ! Les combats n’ont pas encore commencé qu’Eniripsa et Enutroff se disputent déjà !!

Devant la grande porte en pierre et en acier, Arty et ses congénères parviennent à pénétrer dans la forteresse. Grâce à l’intervention, pas trop discrète de l’un d’entre eux, qui retourne totalement une des portes ! À l’intérieur, ils sont attendus de pied ferme. Toute une armée les défie. Et, après quelques moqueries et provocations, c’est avec une grande surprise que Rushu apparaît, plus fort et puissant que jamais.

L’enjeu est grand, le monde des douze est sur le point de disparaître, il va falloir que toute la petite bande se la joue serrée, sans aucune intervention de leur pote spectateur. Au plus grand regret d’Eni, qui n’hésiterait pas une seconde pour aider les autres, si elle n’avait pas les poings et pieds liés par toutes ses règles !

Elle se rappelle d’ailleurs bien du supplice d’Éliatrope dans le nécromonde. Mais assez d’enfantillages dans les tribunes. Le combat est sur le point d’exploser…

Le point sur le manga :

Des combats, des disputes, des gros mots et des héros fatigués !!! Voilà le combo gagnant de cette série qu’on ne nomme plus, tant son succès est incroyable ! Dofus, aux Éditions Ankama, s’offre un avant-dernier tome aussi explosif que la série d’Ancestral Z, avec des héros en bien mauvaise posture.

Il va falloir mettre de côté les rancœurs et les disputes afin de s’allier pour augmenter la dose de pouvoirs. Mais, est-ce vraiment une bonne idée ?. Nos héros doivent quand même sauver le monde des douze, et même s’ils détiennent à présent les six Dofus, il faudrait peut-être mesurer au mieux les différentes situations assez délicates, dans lesquelles ils se fourrent !!

Malgré tout, on rigole des dialogues comme à l’habitude, et on s’éclate avec les illustrations de TOT et tous ces combats ! Ainsi que des interludes qui font office de « pub » au milieu du récit !!

La conclusion :

Un avant-dernier tome qui sent toujours l’humour décalé, les dialogues complètement drôles et …. la transpiration des différents protagonistes lors des multiples combats. Évidemment, les lecteurs attendent la clôture de cette série avec le dernier chapitre de Dofus à venir. Surtout avec ce final dont vous me direz quelques nouvelles !!! Reste à savoir ce que vont nous concocter les Éditions Ankama pour ce final tant attendu par tous les fans !