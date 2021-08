La deuxième édition de La Crème Festival aura lieu du 2 au 5 septembre à Villefranche-sur-Mer

La Crème Festival sera de retour à Villefranche-sur-Mer du 2 au 5 septembre. En 2019, la première édition de ce festival, né d’un rêve de copains passionnés de musique et amoureux de la région niçoise, avaient remporté un vif succès. En 2020, la manifestation n’avait malheureusement pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. La deuxième édition s’annonce très belle avec une programmation riche et variée.

Une première édition réussie en 2019

En 2019, la première édition de la Crème Festival avait réuni cinq mille festivaliers sur trois jours, dans la superbe citadelle de Villefranche surplombant une rade eaux turquoises. La manifestation avait à cœur de mettre en avant la nouvelle scène française. Se sont ainsi succédé sur la scène principale et lors de showcases semi-acoustiques : Myd, Breakbot, Corine, Lewis Ofman, Kazy Lambist, Bon Entendeur, Alice et Moi… Outre la programmation musicale, ce qui a fait le succès de cette première édition, ce sont les nombreuses activités de plein air, gratuites, qui rythmaient les journées des festivaliers (paddle, pétanque, fooding, pilou, ateliers verts…). Trois journées de fête, de détente et de partage, au rythme de la musique.

Deuxième édition du 2 au 5 septembre

La deuxième édition de la Crème Festival qui aura lieu du 2 au 5 septembre va nous permettre de prolonger l’été et les vacances, pendant cette période de rentrée. Cette année, le format sera légèrement étendu puisqu’il y aura non pas trois mais quatre jours de festivités et que le public sera accueilli au cœur de cinq espaces : la scène principale de la Citadelle où auront lieu les concerts à partir de 19h, la plage de la Darse pour des Dj sets avant l’ouverture des portes de la Citadelle, le Clos de Pétanque avec une carte blanche au collectif Bon Entendeur, mais aussi la scène acoustique plus intimiste pour une expérience jazzy et acoustique et la scène des copains qui offrira une carte blanche aux DJs locaux. Des ambiances variées mais toujours placées sous le signe de la convivialité. Toute la journée, il sera aussi possible de pratiquer de nombreuses activités de plein air : pétanque, paddle, yoga, barber shop, concours de pan bagnat, séance d’ésotérisme et friperie.

Une programmation riche et variée pour cette deuxième édition

Pendant quatre jours, Villefranche-sur-Mer va devenir la capitale azuréenne de la détente, de la fête et de la musique.

La programmation qui attend les festivaliers s’annonce particulièrement riche. On pourra ainsi retrouver la pop orchestrée de Catastrophe, les sons entraînants et rythmés de Busy P et Yuksek, le groove de Kiddy Smile, les sons chill de Jean Tonique, les dj sets d’Isaac Delusion et Etienne de Crécy, la folk de Jill is Lucky, la douceur de Claire Laffut et de Vanille, les jams endiablés de Macadam Crocodile, le flow soul teinté de rnb de Sally, le collectif Les 7 Salopards et de jeunes pousses comme Camille Jansen et Siloh pour des lives acoustiques.

Pour plus de renseignements sur la programmation et sur les tarifs de la Crème festival : https://lacremefestival.com