La famille Bellaventure – Mille millions de mille à-bord

Mille millions de mille à-bord est le premier tome de la nouvelle série La famille Bellaventure, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Zidrou et Hamo, parue en août 2024, qui propose de découvrir une famille atypique, une jeune voleuse et un héritage maudit.

29 janvier 1994, au Brésil, à l’aéroport international, une hôtesse s’avance vers un groupe d’hommes, demandant s’il y a un docteur parmi eux. Non loin de là, un jeune homme est à terre. Il semble avoir fait un malaise. Une autre hôtesse tente de la rassurer. Elle lui explique qu’il ne faut pas s’inquiéter, que tout va bien. L’homme semble reprendre ses esprits, se rappelant son nom. La femme veut lui donner une bouteille d’eau, mais Josh, en souriant, affirme qu’il préfèrerait du Whisky ! Puis, il continue par dire que c’est étrange, qu’il n’aura quarante-quatre ans qu’en février prochain. Pourtant une vieille chiromancienne lui avait certifié qu’il mourrait le jour-même de ses 44 ans. Plus précisément, il mourrait d’un douloureux coup de poignard en plein cœur… L’homme continue de plaisanter et de se réjouir de voir un si joli visage. La première hôtesse rapplique avec un groupe de médecins…

Le récit est surprenant, commençant par le malaise d’un homme, dans un aéroport, et continuant sur le casse d’un manoir par une jeune fille, pour ses parents. C’est ainsi que la jeune Sissi, qui ne sait pas tout de son passé, va s’introduire dans la demeure, pour tenter d’ouvrir le coffre-fort. Mais elle va tomber sur Lalou, la plus jeune des enfants de la maison. Une enfant trisomique rapidement attachante qui présente sa nouvelle amie à son frère et sa sœur. Le récit offre pas mal d’informations sur les différents personnages, tout en gardant quelques secrets pleins de mystères sur d’autres. Ainsi, une grande aventure attend les enfants Bellaventure, accompagnés de Sissi. Ils doivent retrouver leur mère, lui annoncer une triste nouvelle. Les enfants, non scolarisés, livrés à eux-mêmes, restent débrouillards et intrépides, offrant une bande dessinée intéressante et palpitante, pour les jeunes lecteurs. Le dessin reste rond et plaisant.

Mille millions de mille à-bord est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse intitulée La famille Bellaventure, des éditions Le Lombard. Une famille pas comme les autres, à suivre pour des péripéties loufoques, entre rire, bêtise, amitié, entraide, secrets, espoirs…