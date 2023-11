“La soirée XXL du Tchoup Comedy Club” du 29 novembre au Stockfish sera enregistrée par la radio “Rire & Chansons”

Depuis son ouverture, il y a près de deux ans, le Stockfish, la plus petite des grandes salles niçoises, ne cesse de séduire le public. Pour sa première saison, elle a attiré 18 000 spectateurs, venus applaudir des artistes nationaux et internationaux, lors de concerts live, DJ sets, de soirées stand-up et de théâtre.

“Le Tchoup Comedy Club” créé par Maxime Riou en résidence au Stockfish

Maxime Riou a été journaliste à Paris pendant dix ans pour la radio, la télévision ou la presse écrite. Désormais sur la Côte d’Azur, il a à coeur de mettre en avant les humoristes locaux. Voilà pourquoi il a fondé depuis bientôt deux ans le Tchoup Comedy Club. Depuis leurs lancements, les “Mercredis du Tchoup Comedy Club” qui ont lieu deux fois par mois, ont ainsi permis à plus d’une cinquantaine d’humoristes locaux de monter sur la scène du Stockfish, devant un public de plus en plus nombreux. Un véritable succès que Maxime Riou a bien l’intention d’inscrire sur la durée.

La soirée XXL du Tchoup du 29 novembre enregistrée pour la radio “Rire & Chansons”

La renommée des soirées du Tchoup a dépassé Nice et la Côte d’Azur puisque, pour la première fois de son histoire, la célèbre radio “Rire & Chansons”, désireuse de dénicher de nouveaux talents, enregistrera en public, en dehors de Paris, un spectacle dédié au stand-up. Comme l’ont annoncé lors d’une conférence de presse Maxime Riou et Graig Monetti, Adjoint au Maire de Nice et délégué à l’Evénementiel, à la Jeunesse et à l’Egalité des chances, la soirée sera enregistrée le 29 novembre au Stockfish pour être diffusée sur “Rire & Chansons” le 16 décembre. Neuf humoristes ( quatre issus du Tchoup Comedy Club ainsi que des talents de Marseille et de Paris) se produiront sur scène devant deux cents personnes. Chacun d’entre eux aura sept minutes pour faire rire le public. La diffusion de la soirée sur “Rire & Chansons” va, sans aucun doute, contribuer à faire connaître ces jeunes talents au-delà des Alpes-Maritimes. Qui sait ? Peut-être que le Stockfish pourra s’enorgueillir d’avoir été la première salle à accueillir de futurs grands noms du stand-up ?

La soirée XXL du Tchoup aura lieu mercredi 29 novembre à 20h30. Les réservations sont ouvertes, aux tarifs habituels (de 5 à 12 euros).