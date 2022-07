Le 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo a dévoilé son palmarès

Le 61e édition du Festival de Télévison de Monte-Carlo vient de s’achever. Pendant cinq jours, le public et les stars ont été au rendez-vous au Grimaldi Forum et de nombreuses séries françaises et internationales ont été présentées en avant-première. Retour sur cette édition très réussie, qui nous a réservé de beaux moments.

Le retour des stars américaines

Cette 61e édition avait une saveur particulière puisqu’il marquait le retour à la normale : pas de masques et de nombreuses rencontres et sessions de dédicaces. De belles surprises, de grands moments ont donc marqué ce festival. On retiendra la présence de nombreux actrices et acteurs américains : Matthew Fox, la star de la série Lost, Danny Glover, Jane Seymour, inoubliable Dr Quinn, ou encore de Jason Priestey, le célèbre Brandon de la série Beverly Hills. Le public a aussi pu rencontrer des acteurs de Good Doctor, de Chicago Fire et de Amour, Gloire et Beauté.

Du côté des français, les séries à succès de TF1, France Télévision et M6 ont eu les faveurs du public puisque toutes les séances de dédicaces organisées par le festival ont affiché complet. Ainsi, de nombreux acteurs de Ici tout commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil, Plus belle la vie et En famille étaient à Monaco pour le plus grand plaisir de leurs fans. Je te promets, adaptation française de la série américaine This is us, était représentée par Hugo Becker et Narcisse Mame. Lors d’une rencontre organisée par le festival, ils ont confirmé le tournage prochain de la saison 3 de cette série qui a cartonné sur TF1 il y a quelques mois.

De nombreuses séries en avant-première

Parmi les nouveautés de cette édition, tout comme le jury, le public a pu découvrir en avant-première les premiers épisodes des neuf séries en compétition : A private affair, Made in Oslo, Martha Liebermann, Romance of Ida, The offer, The Terminal list, The tourist, Trom, Vicenzo Malinconico.

Plusieurs séries ont créé la surprise dans la catégorie hors compétition. David Hasselhoff lui-même, le héros de Alerte à Malibu et K 2000 avait fait le déplacement dans la Principauté pour présenter Ze Network, une comédie de thriller d’espionnage un peu déroutante, à prendre au second degré, dans laquelle l’acteur joue son propre rôle.

Marc Lévy était présent pour faire la promotion de Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites , l’adaptation de son roman par Miguel Courtois pour Canal Plus. La série, portée par Jean Reno et Alexandra Maria Lara dépeint souvent avec humour les relations parfois difficiles entre une fille et son père. Peu après la mort de ce dernier, Julia reçoit chez elle un androïde grandeur nature, copie conforme de son père. Tous deux vont partir en voiture pour un voyage riche en rebondissments et en émotions.

Autre auteur à succès adapté pour le petit écran : Guillaume Musso. Il n’était pas présent mais les comédiens Ioan Gruffudd, Grégory Fitoussi et Vahina Giocante étaient sur le tapis pour promouvoir The Reunion , adaptée du roman La jeune fille et la nuit. Le tournage s’est déroulé l’été dernier non loin de Monaco, plus précisément à Antibes et dans ses environs.

Le Festival a aussi invité le public à découvrir le film documentaire Souffles de vie, qui met en lumière les problématiques de l’impact de l’homme sur la Méditerranée.

Le Palmarès

Le festival s’est achevé mardi devant un parterre de célébrités du petit écran. Avant que l’ex miss France Amandine Petit et le magicien et animateur (mais aussi écrivain et comédien !) Eric Antoine ne présentent la cérémonie de clôture très réussie, des stars des séries qui ont marqué plusieurs générations se sont succédé sur le tapis (désormais bleu!) : Jane Seymour, Melissa Sue Anderson ( inoubliable Mary Ingalls de La petite maison dans la prairie, Jason Priestley , Stepfanie Kramer ( l’acolyte de Rick Hunter) mais aussi plusieurs acteurs de la série Amour, gloire et beauté qui a fêté à Monaco son 35e anniversaire, ou encore Adriana Karembeu, Stéphane Plaza, Karine Lemarchand, Chantal Ladesou pour ne citer qu’eux.

Le jury, présidé par l’acteur américain Neal McDonough a décérné son palmarès, au cours d’une cérémonie de clôture très réussie.

The tourist a remporté la nymphe d’or de la meilleure série, de la meilleure création ainsi que le prix du public Betaséries. Pas la peine d’attendre de longs mois pour découvrir cette série avec Jamie Dornan et Danielle MacDonald : elle est actuellement diffusée sur France 2.

La nymphe de la meilleure actrice est revenue à Thekla Carola Wied pour Martha Liebermann tandis que Ulrich Thomsen a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Trom.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 62e édition !