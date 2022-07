Pour tous les cinéphiles, Larousse vous propose sous la direction de Laurent Delmas, Cinéma – La grande histoire du 7ème art. Ce guide (non exhaustif) vous donnera des listes d’œuvres de toutes les périodes et provenant de tous les horizons.

Le Livre

L’ouvrage d’un peu plus de 380 pages se divise en cinq grandes parties.

1895-1929 : Le cinéma muet

1928-1944 : L’âge d’or des studios

1945-1958 : Entre rêves et réalités

1959-1975 : Les Nouvelles Vagues

1976 à nos jours : Des cinémas du monde entier

De plus, le lecteur trouvera à la fin du livre, le palmarès des Oscars, du Festival de Cannes, de la Mostra de Venise et de la Berlinale, ainsi qu’un glossaire et des filmographies de réalisateurs et d’acteurs.

Avis

C’est un réel plaisir de feuilleter cet ouvrage, de voyager dans la grande histoire du cinéma. Toutes les grandes périodes sont présentées avec un texte agrémenté de sublimes photos. La rubrique Quelques films à revoir est très intéressante, car elle permet à chacun de compléter sa propre filmographie. A noter aussi, quelques pages consacrées à des personnalités marquantes du 7ème art : Méliès, Fritz Lang, Hitchcock… Cinéma – La grande histoire du 7ème art est un beau cadeau à offrir à tous les amoureux du cinéma.