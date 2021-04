Le Festival Nice Music Live 360° lance un appel à candidatures aux musiciens de la région Sud

La ville de Nice invite les talents musicaux de la région à se produire dans les conditions du direct au théâtre Lino Ventura

A partir du mois de mai 2021, le Théâtre Lino Ventura invite les talents musicaux de la région à se produire dans les conditions du direct sur sa scène dans le cadre du projet Nice Music live 360°.

Au programme : 3 jours de résidence et un concert de fin de résidence sans public dans les conditions du direct filmé et enregistré en caméra 360°.

Dans l’objectif de promouvoir la scène émergente locale, la Ville de Nice propose d’accompagner les artistes de Nice et de la région en leur ouvrant les portes du Théâtre Lino Ventura. Parce que les conséquences de la crise de la COVID-19 continuent à fortement impacter les acteurs culturels niçois, la ville de Nice souhaite apporter une offre culturelle innovante en musiques actuelles par l’organisation du projet Nice Music Live 360° et ainsi renforcer et poursuivre sa politique de soutien aux professionnels du secteur du spectacle vivant

Qui peut y participer ?

Pour y participer, il suffit de répondre à quelques critères :

Etre une formation musicale de 3 à 9 personnes maximum,

Etre en capacité de jouer environ 20 minutes de compositions originales en conditions live,

Etre disponible sur 3 jours consécutifs durant l’année 2021,

Etre représenté par une structure domiciliée sur le territoire de Nice ou de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Le candidat doit transmettre par mail à info-theatre-lino-ventura@ville-nice.fr l’ensemble des éléments suivants :

Formation musicale :

La biographie du groupe

Un visuel HD (minimum 2MO)

Des liens audios des prestations du groupe

Des liens vidéos des prestations du groupe

Membres du groupe :

Liste des membres du groupe

Photocopie de la CNI de chaque membre du groupe

Si le groupe comporte des membres mineurs, le dossier devra comprendre une attestation parentale d’autorisation à participation au projet Nice Music Live 360°.

Structure représentant la formation :

Pour les associations : les statuts, la déclaration en préfecture, les attestations d’assurance, un RIB et le numéro de licence d’entrepreneur du spectacle

Pour les sociétés : le n° de siret, les attestations d’assurance, un RIB et le numéro de licence d’entrepreneur du spectacle

Ces structures devront présenter une situation financière saine et à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

Les candidatures doivent être envoyées à info-theatre-lino-ventura@ville-nice.fr avant le mercredi 12 mai 2021 à minuit

Les candidats seront sélectionnés par un jury

Les candidats seront sélectionnés par un jury composé de professionnels des arts et métiers du spectacle et représentants de la ville de Nice qui donnera la chance à 10 groupes ayant candidaté de bénéficier de 3 jours de résidence au Théâtre Lino Ventura et de réaliser une vidéo immersive tournée dans les conditions du direct.

Alors, avant le mercredi 12 mai minuit, envoyez votre candidature à info-theatre-lino-ventura@ville-nice.fr