Vegas Plus est un casino en ligne qui a ouvert ses portes en 2019. Bien qu’il soit récent, il a déjà séduit de nombreux amateurs de jeux en ligne. En effet, il se démarque par son interface très attrayante, mais aussi par ses offres promotionnelles hors du commun. Vous pouvez y gagner de l’argent très souvent en jouant aux différents jeux proposés. Mais pour cela, vous devez savoir vous y prendre. Découvrez donc dans cet article, le manuel des experts pour gagner sur Vegas Plus casino.

Bien étudier le casino

Si vous voulez gagner sur le casino Vegas Plus, vous devez avant tout bien étudier l’établissement. Il s’agit de connaître son mode de fonctionnement, les moyens de paiement qu’il propose, son taux de redistribution et bien d’autres. Pour ce faire, il suffit de vous tourner vers une source de données fiable. Mais ce n’est pas tout. Vous devez également bien étudier les jeux disponibles dans sa ludothèque, afin de choisir les plus faciles à jouer, mais aussi les plus rentables.

En effet, tous les jeux disponibles sur les casinos en ligne ne présentent pas les mêmes rentabilités. Vous pouvez par exemple rencontrer deux jeux de machine à sous disponibles sur la même plateforme, mais qui proposent des volatilités et des RTP différents. Or, ce sont des éléments qui ont un impact considérable sur les gains que vous pouvez vous faire en jouant à un titre. Une bonne maîtrise des jeux vous aide aussi à mettre en place des stratégies efficaces. Sur Vegas Plus casino, vous retrouvez des jeux très intéressants, repartis par catégorie.

Type de jeu Titre Volatilité RTP European Blackjack Basse 99,38 % Blackjack Blackjack Royal Pairs Élevé 99,40 % American Blackjack Basse 97,68 % European Roulette Basse 97,30 % Roulette European Roulette Silver Élevé 97,30 % VIP American Roulette Basse 97,74 % Dragon Pearls Moyenne 95,01 % Machines à sous 243 Crystal Fruits Moyenne 96,00 % Larry the Leprechaun Élevé 96,47 %

Tenir compte de certaines astuces

Pour jouer sur le casino en ligne Vegas Plus et espérer gagner régulièrement, il y a quelques astuces qu’il est important de mettre en place. Il s’agit de :

Bien gérer son argent

Il est indispensable de limiter la quantité d’argent que vous utilisez pour jouer aux jeux en ligne si vous voulez éviter les pertes. Vous ne devez jamais miser une somme supérieure à ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous devez voir les jeux comme de simples divertissements et non des moyens de devenir riche. De cette façon, vous prendrez du plaisir à jouer et pourrez souvent gagner.

Éviter d’essayer de rattraper ses pertes

De nombreux joueurs continuent de jouer lorsqu’ils perdent de l’argent, dans le seul but de rattraper leurs pertes. Ce qui est une erreur, car de cette façon, ils s’enfoncent davantage. Généralement, dans ces conditions, vous misez de façon impulsive, comptant sur la chance pour vous aider. Malheureusement, elle n’est pas toujours présente. Lorsque vous remarquez que vous êtes en train de perdre beaucoup d’argent, le mieux est de vous arrêter et de reprendre vos esprits.

Jouer aux versions démos

Avant de commencer à jouer à un titre de casino, il est recommandé de toujours commencer par la démo, avec de l’argent fictif. Ainsi, vous pourrez appréhender toutes les subtilités du titre. Vous pourrez également y essayer les stratégies les plus populaires, afin de connaître la plus efficace pour gagner au titre. Il s’agit entre autres de :

La Martingale ;

Le système D’Alembert ;

La méthode Paroli, etc.

Profiter des offres promotionnelles

Vegas plus est un casino très généreux. Il propose plusieurs offres promotionnelles à ses clients, dont ils peuvent profiter pour faire des gains.

Les bonus de bienvenue

Lorsque vous vous inscrivez sur le casino Vegas Plus, vous avez droit à un bonus de bienvenue pouvant aller jusqu’à 2 250 euros. À cela s’ajoutent 100 tours gratuits que vous pouvez utiliser pour jouer à certains titres disponibles dans la ludothèque. Cette offre est répartie sur vos trois premiers dépôts. Il s’agit de 125 % sur le premier, allant jusqu’à 750 €, 200 % sur le deuxième, allant jusqu’à 500 €, et 100 % sur le troisième, allant jusqu’à 1000 €. Quant aux tours gratuits, ils sont répartis sur cinq jours. Toutefois, il faut préciser que le montant minimum que vous devez déposer est de 10 euros.

Le programme de fidélité

Le programme de fidélité de cet établissement est destiné aux clients les plus fidèles, particulièrement ceux qui sont très actifs. Lorsque vous entrez dans cette catégorie de joueurs du casino, vous recevez des bonus de temps en temps. Le jour de votre anniversaire par exemple, vous en recevrez. Vous recevez aussi des récompenses lorsque le solde de votre compte diminue jusqu’à atteindre 10 euros ou moins. Il en est de même pour les Cashback, sans oublier les tours gratuits qui vous sont accordés pour tester les nouveaux jeux disponibles sur le casino.

En dehors de ceux-ci, le casino Vegas Plus propose également plusieurs autres offres promotionnelles à ses clients. C’est le cas des bonus sur tous les dépôts, les tirages au sort hebdomadaires, etc. En exploitant tout ceci, vous sortirez inévitablement gagnant.