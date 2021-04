Les chats heureux n’aiment pas les portes qui claquent est un ouvrage de docteur vétérinaire Jean Cuvelier, paru aux éditions Larousse, en mars 2021. Un livre qui propose de découvrir les 5 clés du bonheur des chats, afin de leur offrir des conditions de vie épanouissantes.

Le livre débute avec un sommaire, qui présente ainsi les différentes grandes parties à découvrir. Après une introduction, qui présente le petit félin et son droit au bonheur, le bonheur est un peu plus défini, selon la vision de chacun et les recettes du bonheur, pour les chats, sont décrites. Enfin, des indices sont donnés pour reconnaître un chat heureux.

En effet, victime de la vie moderne, du confinement, de l’incompréhension et de l’ignorance, le chat a parfois du mal, au sein du foyer, à trouver le bonheur. Coincé dans la cuisine, le salon et la chambre, privé de liberté, il ronge son frein, pensant au paradis perdu de ses ancêtres. Mais dans ce monde moderne, quelles sont les clés du bonheur pour ces petits félins ? C’est ce que propose ce guide, avec pour chacun, sa propre vision, selon les caractères. Ainsi, un chat anxieux ne va pas trouver le même bonheur, qu’un extraverti, un dominant, un aimable, ou encore un impulsif.

Des clés sont donc présentées selon les caractères, vivre bien, sereinement, ensemble, entre affection, jeux, amitié. Aussi, il va falloir instaurer de bonnes relations, pour qu’il puisse grandir en paix, qu’il sente qu’il est en sécurité, qu’il vive dans le confort, s’occuper de son corps et de son esprit, et l’entourer d’odeurs plaisantes. Tout un ensemble qui permet de trouver ses solutions simples, afin que le chat puisse trouver sa place et son bonheur, au quotidien, dans un foyer, une famille… De nombreuses photographies adorables, accompagnent parfaitement l’ouvrage.

Les chats heureux n’aiment pas les portes qui claquent est un livre des éditions Larousse, qui propose d’offrir au chat de la maison des conditions de vie épanouissantes, afin de vivre dans le bonheur, selon le caractère de chacun.