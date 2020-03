Les destinations les plus tendances pour un EVJF en 2020

Comme chaque début d’année, la course à l’organisation des enterrements de vie de jeune fille est lancée. Une des premières questions qui se pose est la destination de l’EVJF. Chaque saison, de nouvelles villes prennent l’ascendant. Essayons de voir ensemble quelles destinations seront les plus tendances en 2020.

Organiser son EVJF au soleil

Si le soleil est votre principal critère de choix, l’Espagne avec Barcelone et Madrid en tête, restent des valeurs sûres. Mais ces dernières année, de nouvelles destinations soleil se sont détachées du lot au regard des prix exorbitants proposés par les capitales Catalane et Espagnole. En 2020, l’Italie et le Maroc se dessinent comme les nouvelles destinations à la mode.

En effet, les prix pratiqués à Barcelone notamment et l’insécurité grandissante dans cette destination jadis numéro 1, ont poussé les organisatrices d’enterrements de vie de jeune fille vers des destinations plus calmes et moins onéreuses. C’est l’Italie qui

a profité de ce déclin pour tirer son épingle du jeu. Rome et Milan en sont les grandes gagnantes.

En décollant de Paris, Milan et Rome sont accessibles en moins de deux heures de vols. Chacune de ces deux destinations présente des atouts majeurs. Organiser son EVJF à Rome c’est faire le choix de la découverte, de l’histoire et un retour dans le temps. On s’émerveille à la vue de tous ces magnifiques monuments et ses nombreux musées. La vie nocturne y est également très active. Milan, à l’instar de sa rivale, propose des nuits endiablées et de nombreuses activités de jour. Ce qui la différencie de Rome est bien entendu la notion de mode qui en fait la capitale mondiale du stylisme. Pour les plus fashion d’entre vous, Milan sera la destination

idéale à condition de savoir se restreindre pendant vos virées shopping. Ces deux destinations ont la qualité de proposer une gastronomie riche et appréciée de toutes. L’ambiance générale est très agréable et la vie y est chaleureuse alors, cet EVJF n’est-il pas l’occasion rêvée d’aller vivre la Dolce vita?

Plus au sud, pour encore plus de soleil, c’est le Maroc qui vous ouvre les bras et notamment Marrakech et sa qualité de vie incomparable. Toutes les activités les plus tendances pour un EVJF y sont proposées et les qualités de la ville rouge ne sont plus à présenter en termes de logement et de gastronomie. En vous réservant un des nombreux riads disponibles au pied des montagnes de l’Atlas, vous allez combler de bonheur la future mariée et vous assurer un enterrement de vie de jeune fille original et tendance. Vous y dégusterez les spécialités locales, vous prélasserez dans un des nombreux hammams de la ville, vous émerveillerez devant le coucher de soleil dans le désert que vous aurez rejoint à dos de chameaux. De superbes souvenirs et de magnifiques photos en perspective. Vous avez donc découvert les destinations soleil pour votre enterrement de vie de jeune fille mais ce n’est peut-être pas l’argument de choix de la plupart d’entre vous. En effet, ces dernières années, une notion nouvelle s’est introduite dans l’organisation d’EVJF : la tendance ! En effet, de manière très corrélée à l’ascension des réseaux sociaux, c’est le beau, le bon et le fashion que l’on souhaite vivre et partager sur la toile. Là encore, deux destinations de choix se détachent : Deauville et Arcachon.

Un EVJF sous le signe de la tendance

Les coutumes des années 90 et du début du 21ème siècle ont bien changées et les déguisements honteux associés à un maquillage douteux qui ferait rougir le Joker ont peu à peu laissé place à des tenues fashion et un style harmonieux entre toutes les participantes. L’enterrement de vie de jeune fille est devenu EVJF et la future mariée n’y va plus à reculons de peur d’être ridiculisée le temps d’un week-end. Aujourd’hui, place à la tendance et à la mode. Deux destinations nous proposent aujourd’hui des week-ends EVJF originaux sous le signe de la mode et des arts nouveaux. Deauville en tête de liste.

Organiser un EVJF à Deauville c’est s’assurer de vivre un week-end sous le signe de l’originalité, l’élégance, la détente et revenir avec de magnifiques souvenirs non seulement dans la tête mais aussi gravées sur la toile. En effet, vous trouverez des activités EVJF à Deauville incontournables que vous ne trouverez nulle part ailleurs comme la réalisation d’un court-métrage, le tournage d’un fashion film, un shooting photo de mode ou encore la réalisation d’un clip. Sous le signe du bien-être on pourra y créer son propre parfum ou ses produits cosmétiques. On fera plaisir à ses papilles avec des dégustations de fruits de mer et de boissons régionales (avec ou sans alcool). Des brunchs sous le thème de la pâtisserie deluxe ou encore des dîners picnic sur la plage font de la capitale de la côte fleurie un exemple d’EVJF nouvelle génération, un EVJF 2.0. Proche de Paris, à seulement 1h45 de route en voiture ou en train, cette destination est une excellente alternative pour celles qui ne peuvent rejoindre l’Italie ou le Maroc le temps d’un week-end.

Pour celles qui préfèrent la côte Atlantique, Arcachon est également une destination EVJF de choix. C’est également sous le signe de la tendance que la ville principale du Bassin accueillera votre enterrement de vie de célibataire c’est aussi et surtout un séjour détente qui vous attendra. Le repos, la mer, un shooting photo exceptionnel en haut de la dune du pyla, une gastronomie riche et variée entre l’océan et le terroir : que du bonheur pour toutes les participantes et de magnifiques souvenirs pour la future mariée !

Alors, quelle sera votre destination idéale pour 2020 ? N’oubliez cependant pas, avant tout, que c’est à la future mariée qu’il faudra faire plaisir alors choisissez votre destination en fonction de son profil, pas de vos envies.

Bel EVJF les filles !