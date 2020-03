Le thermomètre à mercure est le thermomètre le plus ancien et le plus dangereux, créé par un scientifique allemand au 18ème siècle. Il est composé d’un tube en verre qui contient des particules de mercure capables de détecter les changements de température.

Ce premier type, connu par tous, est facilement utilisable et est le plus répandu, aussi bien dans les hôpitaux que dans nos maisons. Les particules de mercure se dilatent lors de la hausse de la température et se contractent pendant la baisse, lorsque l’on met le thermomètre sous l’aisselle. Gardez bien en mémoire les règles pour une application efficace du thermomètre à mercure : vérifiez d’abord rigoureusement que le dispositif est refroidi à 35 °C puis secouez-le par des mouvements brusques en tenant sa poignée ronde dans la main, entre le pouce et l’index. N’oubliez pas qu’il faut le désinfecter après chaque utilisation et ne pas le laver à l’eau chaude.

En ce qui concerne ses qualités, le thermomètre à mercure en possède énormément. Parmi ses avantages, sa disponibilité dans les points de vente, son prix raisonnable et à la portée de tous ainsi que sa grande précision de température ne sont pas négligeables. Néanmoins, cet appareil possède des inconvénients, notamment le temps requis pour mesurer la température (10 minutes environ), le danger du mercure de même que la fragilité du thermomètre qui, en cas de fuite de liquide toxique, entraînerait des évaporations dangereuses pour la santé humaine. Pour cette raison, les thermomètres à mercure ont été quasiment interdits ; le mercure étant remplacé par des substances qui présentent moins de risques, comme l’alcool, l’huile de colza ou le gallium.

Thermomètre au galinstan

Ce type de thermomètre bébé , considéré comme moins toxique et nocif pour la santé, est rempli de galinstan. Ce métal liquide remédie aux dangers liés aux évaporations chimiques dangereuses du mercure, tout en assurant le même fonctionnement et la même facilité d’utilisation. On compte plusieurs avantages liés aux thermomètres modernes dont celui au galinstan. Le premier avantage est l’absence d’effet néfaste pour l’environnement et pour la santé humaine ainsi que la précision des résultats relevés. Néanmoins, parmi les inconvénients du thermomètre au galinstan, il se trouve son fonctionnement qui est plus lent que celui au mercure. De même, il est fragile et risque d’être endommagé facilement. Cependant, malgré le danger qu’il présente, il n’est pas interdit. Cet appareil se nettoie facilement dans de l’eau à 40 °C et peut être conservé dans la pharmacie familiale.

Thermomètre sans contact

Le thermomètre moderne fonctionne sans contact direct avec le corps humain. Il représente un dispositif plus fiable. Le thermomètre sans contact constitue un appareil indispensable pour les nouveau-nés. Grâce à sa capacité et sa légèreté, vous avez la possibilité de mesurer la température d’un bébé qui dort sans avoir à le réveiller. De plus, ce type de thermomètre est d’une technologie remarquable, avec plusieurs fonctions qui indiquent le début de la fièvre ou encore la baisse de la température normale du corps.

Le thermomètre sans contact présente plusieurs avantages. D’abord, il est facilement utilisable car il permet de mesurer la température sans causer de douleurs, en touchant légèrement le front ou l’oreille. Ensuite, il y a son aptitude à mesurer la température rapidement et de manière fiable. De plus, sa capacité à se connecter avec d ’ autres gadgets , comme le Smartphone ou l’ordinateur, permet d’innover en la matière. Par ailleurs, ce thermomètre dispose d’un programme de fonctionnement automatique qui s’éteint dans les 30 secondes après sa non-utilisation. Il diminue ainsi la décharge de la batterie. Pourtant, ce dispositif présente un inconvénient : son prix relativement plus élevé que les autres types de thermomètres classiques.



Thermomètre infrarouge

A l’instar du modèle précédent, le thermomètre infrarouge permet de mesurer la température du corps via un capteur infrarouge. Son fonctionnement repose sur l’émission du rayonnement infrarouge pour entrer en contact avec le corps. Ce rayonnement permet de discerner le niveau de la température corporelle et de l’afficher sur un écran LCD, en produisant un signal sonore qui indique le résultat.

Afin d’obtenir les données les plus exactes, les règles d’utilisation du thermomètre infrarouge doivent être respectées. Tout d’abord, assurez-vous qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de particules produites par les évaporations ou encore de produits humides sur la lentille du thermomètre. Puis, vérifiez l’absence d’’ obstacle et d’autres objets entre le dispositif et le bébé, sujet de la mesure de la température. Placez alors le thermomètre infrarouge bien en face du front de bébé, à une distance de 2 à 5 cm. Enfin, mettez-le en marche. Si vous voulez étendre son utilisation, vous pouvez mesurer non seulement la température corporelle mais aussi la température de liquides, comme celle du lait de bébé dans le chauffe-biberon, la température dans la pièce ainsi que la température des matériaux, des produits alimentaires emballés et des outils d’équipement mécanique.

Le thermomètre infrarouge possède plusieurs avantages, à savoir sa rapidité et son exactitude de la mesure de la température, un écran éclairé avec lequel il est possible de prendre des mesures pendant la nuit, son nettoyage facile à l’aide d’un tampon alcoolisé, l’absence de virus et de bactéries engendrés par la prise de température à distance ainsi que la conception ergonomique très pratique de la prise en main. Le côté négatif se rapporte au prix qui est relativement élevé.

Thermomètre électronique

Les thermomètres classiques sont devenus obsolètes à la faveur des thermomètres qui suivent les tendances technologiques. C’est encore le cas du thermomètre digital qui devient de plus en plus répandu, grâce à sa commodité d’application ainsi qu’à son utilisation pratique, par voie anale, buccale ou auriculaire. D’après les scientifiques, chaque méthode conditionne les particularités de l’utilisation : éviter de boire avant sa prise en bouche, bien le poser sous la langue en attendant le son indiquant la fin de la procédure. Quant à l’usage de « thermomètre intérieur » par voie anale, surtout chez le bébé, désinfectez-le avant et après utilisation, insérez-le de 3 cm dans le rectum et attendez le signal sonore. S’il s’agit d’enfants de plus de 5 ans, vous pouvez le mettre sous l’aisselle ou dans l’oreille. Ces deux méthodes sont plus précises surtout lors de la détection de la fièvre.

Par ailleurs, l’utilisation du thermomètre par voie frontale ou auriculaire est répandue dans les hôpitaux. On en trouve dans de nombreux kits de premiers secours et dans tous les foyers. Le thermomètre frontal est bien apprécié par les médecins du monde entier, grâce à sa combinaison incroyable de légèreté, rapidité de fonctionnement, luminosité de l’écran, choix important de modèles disponibles sur le marché, soit à rayonnement infrarouge, soit par contact. Ce dispositif médical donne des résultats exacts et fiables à presque 100 %. Pourtant, le thermomètre frontal exige généralement l’utilisation de piles qui peuvent représenter un danger écologique.

Le thermomètre auriculaire digital constitue un accessoire médical destiné à tous les membres de la famille, principalement pour les tous petits, comme les nourrissons. Sa particularité première est une mesure rapide de la température par l’oreille de bébé dès 4 mois, sans exposition aux dangers. Le principe de fonctionnement se base sur l’émission des ondes infrarouges, captant la chaleur du tympan dans le conduit auditif puis la transformation des ondes électriques reçues en niveaux affichés sur l’écran avec le signal sonore.