Les petits mystères d’Egypte est une nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Flammarion, qui débute avec deux titres, La colère des Dieux et La momie maléfique. Deux romans de Pierre Gemme et Mary Gribouille, parus en avril 2021, qui présente les aventures d’une jeune héroïne égyptienne et son chat.

Assise sur des marches, Aouni murmure à son chat que c’est bientôt la fin des vacances. La jeune fille est partagée entre la joie de rentrer chez elle, et la tristesse de quitter ses grands-parents. Dans quelques jours, Aouni prendra sa barque en roseau, pour descendre le Nil et rejoindre sa maman, une célèbre magicienne. Alors que les garçons de son âge sont les seuls à naviguer au milieu du fleuve, Aouni, n’en a rien à faire et compte bien montrer qu’elle est plus courageuse qu’une lionne.

Aouni pagaye en direction de la rive. La fillette est soulagée, lorsque la barque se faufile entre les roseaux. Finou, son chat, gémit car il meurt de soif… Le félin se penche par-dessus bord pour laper l’eau du fleuve, mais sa maîtresse le met en garde, pour ne pas tomber ! En effet, le Nil est infesté par des crocodiles, à cet endroit. Les deux compagnons accostent sur la berge, près d’un village situé en face de Thèbes, comme lui ont conseillé les grands-parents d’Aouni.

Les deux romans débutent avec une présentation des deux personnages principaux, Aouni, fille de la célèbre magicienne, Satni, et son chat Finou. La jeune fille possède deux pouvoirs, elle peut parler aux animaux et faire apparaître les dieux, en cas de danger. Finou est un chat noir, qui suit sa maîtresse partout, plutôt malin. Les deux compagnons vont quitter Abou Simbel, pour redescendre le Nil et retrouver sa mère, près de la Méditerranée. Un voyage périlleux et plein de mystères, qui va débuter avec l’enlèvement de la jeune fille et de son chat, par un prêtre, dans le premier tome. Les deux romans sont captivants, bien écrits et découpés en plusieurs chapitres, pour une lecture plus structurée, pour les jeunes lecteurs. Des résumés sont à retrouver à chaque début de chapitre, pour aider les enfants à s’y retrouver et à reprendre plus facilement l’histoire. A la fin des ouvrages des informations curieuses et intéressantes sont à retrouver, autour des égyptiens. Des illustrations colorées et amusantes, sont aussi à retrouver, tout au long de la lecture.

La colère des Dieux et La momie maléfique sont les deux premiers titres de la nouvelle série Les petits mystères d’Egypte, des éditions Flammarion. Deux petits romans, qui propose de découvrir le voyage périlleux, plein de mystères et de magie, d’Aouni et son chat Finou.