Vivez l’aventure – Le Japon aux 100 mystères

Le Japon aux 100 mystères est un nouvel album de la collection Vivez l’aventure, des éditions 404. Un livre dont les jeunes lecteurs sont les héros, illustré et truffé d’énigmes, pour pouvoir faire des choix et avancer dans l’histoire, en suivant Ino et Jim.

Ino est une jeune herboriste et Jim, son meilleur ami, est boulanger. Ils pêchent en mer depuis le début de l’après-midi. Alors que le soleil embrasse l’horizon, les deux jeunes gens se laissent bercer par le clapotis des vagues contre leur embarcation. Soudain, une perche jaillit de l’eau. Ils regardent et se penchent par-dessus bord, voir leurs reflets. Puis, le soleil décline d’un coup, comme si la nuit se mettait à tomber. Jim s’inquiète et préfèrerait rentrer. C’est alors qu’une île imposante et majestueuse perce la brume. Les deux héros se rapprochent en ramant, l’eau disparaît. A quelques mètres de l’île, la barque n’avance plus. Une petite créature apparaît, mais à la vue des deux personnages, elles s’enfuient vers l’île…

Yoky est une créature étrange, qui va suivre les jeunes lecteurs pendant leur aventure, sur l’île des Vents de Bruine. Il va falloir réveiller les esprits, qui sont endormis depuis trop longtemps, avec l’aide de cette petite créature et une carte de l’île. Ainsi, l’aventure va commencer à prendre forme, avec des choix à faire, pour avancer et réussir sa quête, tout en visitant des lieux surprenants. La lecture est plaisante, avec à chaque fois de belles illustrations qui permettent aux enfants de 7 à 10 ans, de s’immerger plus facilement dans le récit plaisant. L’album est bien construit, invitant à déjouer les pièges de l’île, à résoudre des énigmes pas toujours faciles, et à réussir cette quête, même si parfois les enfants passent plusieurs fois, par la même page ! Le récit est vivant, avec des dialogues et intéressant, avec les solutions à trouver à la fin de l’ouvrage.

