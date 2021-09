Agence Lovecraft – Livre 1 – Le mal par le mal

Le mal par le mal est le premier livre de la série Agence Lovecraft, des éditions Gulf Stream. Un roman, pour les jeunes lecteurs de plus de 13 ans, de Jean-Luc Marcastel, qui présente le premier tome d’une trilogie d’horreur et de fantastique, s’inspirant de l’esprit de Lovecraft.

Quelqu’un dit à Ryan de courir. Deux garçons courent, détalent à travers la rue déserte, dans la nuit où il tombe des trombes d’eau. Un éclair déchire le ciel, sa lumière éclaboussant les toits, les murs et les pavés détrempés de la ville. La tempête est venue du large et elle bat la petite cité portuaire. Ce n’est pas un soir à traîner dehors, encore moins pour deux jeunes adolescents. L’un des deux court en tête, mais dérape sur le sol mouillé et manque de s’effondrer, c’est alors que le second le rattrape de justesse, pour le catapulter dans une ruelle.

Le récit débute avec une scène d’action, qui invite rapidement les lecteurs à poursuivre l’aventure, plonger dans un univers curieux, fantastique et horrifique. Les différents personnages sont, dans un premier temps, présentés, sans oublier la mise en action, comme vous l’aurez compris. Puis, dans la deuxième partie du roman, la menace qui pèse sur l’humanité et les missions de la mystérieuse Agence Lovecraft sont mises en avant, avec le rôle de trois héros, Ryan, Maris et Sergueï. Les trois adolescents sont dotés de pouvoirs effrayants, convoités par un ennemi implacable… Une aventure cauchemardesque, pleine d’action, de monstres, de pouvoirs, d’angoisses, mais aussi de rebondissements et de rythmes, avec cette agence ultra-secrète, ses différents membres…

Le mal par le mal est le premier livre de la nouvelle série d’horreur, des éditions Gulf Stream, Agence Lovecraft, qui présente un univers fantastique, pleine de magie, de pouvoirs terrifiants et de monstres, dont un trio qui se démarque des autres, trois adolescents au destin à écrire…