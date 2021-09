Casa de Papel The Experience – On a testé pour vous !

Casa de Papel, l’expérience immersive à la Monnaie de Paris. On a testé pour vous ce jeu Grandeur Nature et on vous dit tout… enfin presque car, pas de divulgachage !

Les fans de la série ont de quoi se frotter les mains, les “masqués à la Dali” débarquent dans le temple de l’argent, de l’or et autres billets “La Monnaie de Paris”. Si vous n’avez pas Netflix et n’avez jamais vu d’épisode de la série, ce jeu immersif bluffant, s’adresse également à tous les joueurs désireux de découvrir une expérience hors norme. Déconseillé aux moins de 16 ans.

En quoi consiste cette expérience ?

Tout commence par une visite guidée de l’Hôtel de la Monnaie de Paris où vous êtes conviés à découvrir une exposition. Jusque là tout va bien. Mais vous allez vite découvrir que Lisbonne a besoin de votre aide pour participer au braquage du siècle et aider la troupe des braqueurs à déjouer les méchants desseins d’un super-vilain qui veut mettre main basse sur le magot. Ce jeu immersif Grandeur Nature mettra vos nerfs et vos neurones à rude épreuve dans les décors somptueux de bâtiments vieux de 250 ans. Cerise sur le gâteau, vous serez même amenés à emprunter des passages qui n’ont jamais été ouverts au public. Mélange réussi de l’escape game, du grandeur-nature et du théâtre immersif, voire même de la visite VIP.

LE TEST DE LA RÉDACTION :

Pass ou PCR… tout est en règle. Direction les consignes pour déposer nos effets personnels. Petit conseil, faites comme les oignons et mettez plusieurs couches. Le jeu donne chaud, très chaud ! Nous commençons gentiment la visite en compagnie de notre charmante guide… mais… forcément il y a un mais… Tout ne va pas se passer comme prévu. Et nous voilà mêlés, bien malgré nous et pour notre plus grand plaisir, à une guéguerre intestine qui déchire les membres du gang du Professeur. Pendant environ 50 minutes, nous voici cambrioleurs en combinaison rouge, cassant des codes, ouvrant des portes et déjouant l’objectif d’un hyper-pas-gentil traître. L’immersion est totale, aidée par des décors plus vrais que vrais. L’expérience est palpitante grâce aux jeux très réalistes des acteurs.

Petit plus plaisant : À la fin du jeu, un photocall gratuit vous permettra d’emporter un souvenir de cette expérience.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

juillet / août / septembre 2021 (places limitées)

Expérience immersive également disponible en anglais – déconseillé aux moins de 16 ans

rv : La Monnaie de Paris – 11 Quai de Conti – 75 006 Paris En ligne : www.lacasadepapelexperience.com

Tarifs : à partir de 32 €

Durée du jeu : environ 50 minutes