Casa De Papel ; la série devient un escape game

À propos de LA MONNAIE DE PARIS :

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises et la plus vieille entreprise du monde. Elle assure la mission de service public de frappe des euros courants pour la France et d’autres devises étrangères. Elle cultive depuis douze siècles une haute tradition dans les métiers d’arts liés au métal. Première usine conçue dans Paris, elle en est aujourd’hui la dernière en fonctionnement et ses productions d’art sont encore réalisées dans sa manufacture historique du Quai de Conti.

Rattachée au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie depuis septembre 1796, la Monnaie de Paris est devenue un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) en janvier 2007.