Frisson le petit hérisson – « Quel timide ! » aux Éditions Lito

Frisson le petit hérisson est de retour pour de nouvelles aventures avec l’album « Quel timide ! », disponible aux Éditions Lito. Les enfants vont découvrir leur compagnon préféré quelque peu déstabilisé par l’arrivée de ses cousins à la maison. La raison ? Sa timidité, bien entendu !

Frisson : Un petit hérisson adorable

Nous sommes ravis de faire la connaissance de Frisson, ce hérisson à la bouille adorable. Les enfants vont très vite s’attacher à lui. Il deviendra LE copain réconfortant du retour d’école ou d’avant dodo. Et au travers de ses aventures, ils apprendront toutes sortes de sentiments, ressentis, sensations. Ici, Frisson va permettre aux petits de décrire ce que l’on peut ressentir lorsqu’on est timide et en quelque sorte s’identifier.

Synopsis

Frisson compte passer une journée en tête-à-tête avec son papa pendant que sa maman part en voyage. En tout cas, jusqu’à ce qu’il lui annonce que ses cousins viennent leur rendre visite. Frisson n’est pas fou de joie, pas du tout même. En fait, Frisson est timide. Il ne veut pas les voir et décide de s’isoler dans un coin alors que son papa s’affaire jusqu’au moment de leur arrivée. Alors que Frisson continue d’appréhender leur venue, il décide même de se cacher sous la table lorsqu’ils se retrouvent autour d’un bon repas. Tous, y compris Alisson, une hérissonne adorable. Comme elle s’ennuie, elle décide de rejoindre Frisson sous la table. Elle fait sa connaissance, le met en confiance, à tel point qu’il finit par se mettre à table avec toute la famille, le sourire aux lèvres.

Notre avis

Nous avons craqué pour la bouille de Frisson que nous ne connaissions pas encore. Les enfants vont fondre devant ce regard apeuré qu’il arbore sur la couverture. Les illustrations de Céline Bielak sont adorables, à commencer par ses personnages attachants représentés de façon réaliste, permettant aux enfants de s’identifier à eux plus facilement. Les couleurs sont douces et familières. Et plus que tout, l’environnement est sain, à tel point que ce sera un véritable réconfort pour l’enfant de parcourir ses pages encore et encore. L’histoire racontée par Agnès Bertron-Martin est tout aussi efficace. Elle saura séduire les plus petits également.

D’autres aventures autour de Frisson sont également disponibles, à savoir « Quel coquin ! » et « Quel gourmand ! »