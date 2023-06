Location d’appartement meublé : comment ça marche ?

Vous possédez un appartement et vous envisagez de le meubler pour le louer ? Cela apparaît souvent comme un “bon plan” pour les propriétaires. Le loyer est plus élevé. Il y a des différences entre la location d’un appartement vide et un meublé. Ce logement doit être bien équipé pour être considéré comme un appartement meublé. Un lit et une table ne suffisent pas pour dire que c’est un logement meublé ! Je vous propose de découvrir le fonctionnement de ce type de location.

Qu’est-ce qu’un appartement meublé ?

Avec la loi ALUR, entrée en application en 2014, on sait précisément ce qui est un appartement meublé et ce qui ne l’est pas ! En effet, quelques meubles ici et là pouvaient parfois faire illusion. C’était souvent le cas dans les logements étudiants !

Désormais, la location d’appartement meublé est encadrée. Pour répondre aux critères d’un bail de location pour ce type d’appartement, le propriétaire doit fournir tous les meubles et équipements de cette liste :

Une table et des sièges ;

Des ustensiles de cuisine ;

De la vaisselle en fonction du nombre de locataires ;

Des plaques de cuisson et un four ;

Un réfrigérateur et un congélateur ou un compartiment de congélation ;

Du matériel d’entretien ménager ;

La literie garni d’une couette ou d’une couverture pour la chambre ;

Un système occultant pour les fenêtres : des volets ou des rideaux ;

Des luminaires ;

Des étagères pour le rangement.

Si un appartement ne possède pas tous ces éléments, alors il est considéré comme vide !

L’avantage pour le propriétaire d’un studio meublé ou d’un appartement meublé est le prix du loyer. Forcément, vous pouvez louer plus cher. D’ailleurs, si vous transformez un appartement nu en meublé, le même logement aura un loyer plus élevé. L’investissement pour les meubles est vite rentabilisé si le logement est loué en continu.

Quelles différences pour la location d’appartements vides et meublés ?

Il est important de respecter les critères du bail de location pour un appartement meublé. Il y a des différences avec la location d’appartement nu :

La durée du bail est de 1 an ou de 9 mois si c’est logement étudiant contre 3 ans pour un appartement vide;

Le dépôt de garantie est de 2 mois de loyers contre 1 mois.

Le paiement des charges est soit par provision avec régulation annuelle comme pour un appartement nu, soit au forfait.

Le préavis à donner par le locataire avant son départ est de 1 mois.

Si le propriétaire met fin au bail : le congé à donner au locataire doit être d’au moins 3 mois.

Les autres règles de la location d’appartement sont communes. La location d’un meublé doit respecter aussi :

L’état des lieux ;

Les obligations du propriétaire et des locataires ;

Les différents diagnostics sont obligatoirement fournis aux occupants.

Comment louer un appartement meublé ?

La location d’appartement qu’il soit meublé ou non ne modifie pas la manière de louer. Si les meubles permettent de proposer un loyer plus élevé, la valeur locative doit être calculée. Celle-ci permet de fixer le prix du loyer. Elle prend en compte :

La localisation du bien ;

Sa surface ;

Son état ;

Son nombre de pièces : cuisine, salle de bain, séjour, nombre de chambres ;

La présence d’un garage ou d’un parking ;

D’autres équipements spécifiques à l’immeuble ancien ou récent comme un étage avec ascenseur ;

Son environnement ;

Proximité des commerces ou transports.

Une fois le prix du loyer fixé, rédigez des annonces immobilières convaincantes. Votre annonce d’appartement doit être détaillée et comporter des photos attractives. C’est comme ça que les personnes en recherche d’appartement vous contacteront pour les visites. Puis, les dossiers de candidature avec tous les documents demandés vous permettront de choisir vos locataires. Ces derniers signeront alors le contrat de location.

Mon conseil pour estimer correctement la valeur locative du bien et le louer rapidement est de contacter une agence immobilière. Un professionnel vous aidera à accomplir toutes les étapes de votre location d’appartement. Pour trouver une agence, cliquez ici !