L’Occitane – L’eau de toilette « Verveine – Fleur de carotte »

Parmi les eaux de toilette que j’ai pu découvrir récemment, il y a l’édition limitée « Verveine – Fleur de carotte » signé L’Occitane en Provence. Très surprenante, j’avais envie de vous donner mon ressenti à son sujet, et il risque bien de vous surprendre, je vous dis tout !

Vous me connaissez, je ne loupe jamais une occasion de faire des découvertes olfactives. Et pour nourrir ma passion, je ne me tourne pas toujours vers des parfums que je serais susceptible d’aimer. Au contraire, j’aime me challenger, me laisser surprendre, toujours dans l’idée de vous transmettre mon ressenti.

L’Occitane en Provence – Le goût du parfum

Il suffit d’aller sur le site officiel de L’occitane pour se rendre compte du nombre de parfums que propose la marque. Je me suis moi-même laissée surprendre, je ne m’attendais pas à autant de senteurs différentes. Et ce sont les eaux de toilette pour Femme & Homme qui ont le plus la cote chez L’Occitane. Les senteurs sont variées, on retrouve la verveine, le néroli, le jasmin, la lavande, la rose, le cédrat, la pivoine, etc. Le tout, dans des compositions harmonieuses, équilibrées et abouties.

Un peu comme un bouquet de fleurs qui apporte tantôt de la douceur, de la force ou encore du caractère selon ce qu’il contient.

La verveine – Ingrédient star de L’Occitane

L’Occitane propose beaucoup de soins composés de verveine. Cette verveine délicate qui parfume subtilement les soins avec sa senteur fraîche et citronnée. D’ailleurs, parmi les produits que je connais, et que je rachète régulièrement, il y a le Gel Douche Verveine qui vaut le détour, je vous le conseille !

Pas étonnant donc qu’elle ait eu envie de proposer une déclinaison de l’eau de toilette verveine avec la « Fleur de carotte » que j’ai trouvé très surprenante, presque déstabilisante au départ.

Mon avis sur l’eau de toilette « Fleur de carotte »

Lorsque j’ai senti « Fleur de carotte » pour la première fois, j’ai été incapable de dire si je l’aimais ou non. J’ai retenté le lendemain, et petit à petit l’eau de toilette a commencé à m’évoquer des choses. En fait, je m’attendais à beaucoup de douceur avec cette verveine, mais j’avais oublié l’odeur herbacée qui vient des graines issues de la fleur de carotte. Ce qui en fait un parfum bien plus boisé, et c’est justement là que j’ai été surprise. D’ailleurs, je conseille de ne pas trop en mettre, car il est très aromatique et bien plus citronné qu’une verveine dite classique. N’hésitez pas à le laisser poser, au bout de quelques minutes, il perd un peu en force.

Mais il reste tout de même sauvage, et c’est clairement ce qui le rend unique.

« Verveine – Fleur de carotte » est une eau de toilette surprenante par sa tenue également. Elle tient facilement toute la journée, plus encore sur les vêtements. Au fur et à mesure, on se rend compte que l’odeur devient plus douce, plus fraîche également. Et si je trouve qu’elle s’apparente plus à un parfum pour homme, j’ai la certitude qu’elle sera parfaite au creux du cou de chacun, encore plus cet hiver.

Si vous connaissez bien les parfums proposés par L’Occitane, n’hésitez pas à partager vos coups de cœur en commentaire sous l’article. Et bien sûr, de me dire ce que vous pensez de celui-ci. J’ai hâte de vous lire !